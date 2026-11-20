El crecimiento de la actividad económica viene favoreciendo el dinamismo del mercado laboral peruano, al ampliar las posibilidades de acceder a empleos formales, generar ingresos y mejorar la calidad de vida de la población.

En el trimestre de agosto, setiembre y octubre del 2026, la tasa de desempleo se situó en 4.4%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Por su parte, la tasa de desempleo nacional llegó a 4% en el tercer trimestre del año, 0.3 puntos porcentuales por debajo respecto al mismo periodo del 2025 (4.3%), señala una nota de Andina.

Regiones

A nivel nacional las menores tasas de desempleo se registraron en las ciudades de Moyobamba (2.2%), Tarapoto (2.5%) y Trujillo (2.9%), durante el tercer trimestre de este año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

También destacaron por reportar menores tasas de desempleo las ciudades de Iquitos (3.1%), Pucallpa (3.8) y Puerto Maldonado (3.9%), de acuerdo con su Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Luego siguieron Arequipa (3.9%), Abancay (4%), Chachapoyas (4%), Bagua Grande (4.1%) y Cusco (4.2%).

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao se registró una tasa de desempleo de 4.4%.

Las expectativas a corto plazo de demanda, inversión y empleo en Construcción se desplomaron. (Imagen: Andina)

Falta de empleo

En su Informe Técnico Nacional, recientemente difundido, también señaló que la tasa de desempleo fue superior en las ciudades de Cajamarca (10%), Moquegua (8.5%), Chimbote (8.1%), Huancavelica (7.7%) y Cerro de Pasco (6.6%).

La falta de empleo también se reportó con mayor incidencia en Chiclayo (6.4%), Puno (6.3%), Juliaca (5.9%), Tumbes (5.7%), Piura (5.6%), Ayacucho (5.6%), Huaraz (5.5%), Huánuco (5.4%), Tacna (5.4%), Ica (5%) y Huancayo (4.4%).

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Informalidad

De otro lado, señaló que entre octubre del 2025 y setiembre del 2026, las ciudades con las mayores tasas de empleo informal fueron Juliaca (81.8%), Pucallpa (74.9%), Bagua Grande (74.1%), Ayacucho (71%) y Tumbes (70.6%).

Mientras que, las menores tasas de informalidad se registraron en las ciudades de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao (53.4%), Ica (54%) y Moquegua (54%).

Cabe mencionar que el empleo informal implica una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, que no tienen cobertura de protección social y carecen de prestaciones relacionadas con el empleo.