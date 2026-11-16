Las ferias laborales del MTPE se realizarán del 17 al 20 de noviembre en cuatro regiones del país, con la participación de 130 empresas. Foto: MTPE.
Las ferias laborales del MTPE se realizarán del 17 al 20 de noviembre en cuatro regiones del país, con la participación de 130 empresas. Foto: MTPE.
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Redacción Gestión
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Más de 8,800 puestos de trabajo formal estarán disponibles entre el 17 y el 20 de noviembre en cuatro regiones del país, como parte de las ferias laborales que realizará el . Las jornadas se desarrollarán en Moquegua, Amazonas, Áncash y Arequipa, con la participación de 130 empresas.

La mayor oferta se concentrará en Chimbote, Áncash, donde el 19 de noviembre se realizará una megaferia con más de 8,000 vacantes de 40 empresas. La actividad tendrá lugar en la Plaza de Armas de Chimbote, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

La agenda comenzará el 17 de noviembre en Moquegua, con más de 600 vacantes de 40 empresas. La feria se realizará en la explanada del Gobierno Regional de Moquegua, ubicada en Malecón Mariscal 1-B s/n, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El 18 de noviembre, la actividad llegará a Bagua Grande, en Amazonas. Allí, la Feria Laboral Productiva reunirá a 40 empresas que ofrecerán más de 100 vacantes. La atención será en la Plaza de Armas, frente a la municipalidad, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Finalmente, el 20 de noviembre, Camaná, en Arequipa, será sede de una feria con más de 100 vacantes de 10 empresas. La jornada se desarrollará en la Municipalidad de Camaná, ubicada en jirón Puente Grau N.º 122, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los asistentes podrán conocer las ofertas de empleo formal y acceder gratuitamente a servicios de orientación laboral y capacitación. Foto: MTPE.
Los asistentes podrán conocer las ofertas de empleo formal y acceder gratuitamente a servicios de orientación laboral y capacitación. Foto: MTPE.

“Queremos que quienes buscan trabajo puedan conversar directamente con las empresas, conocer qué puestos ofrecen y tener la oportunidad de demostrar lo que saben hacer”, señaló . Agregó que las ferias también cuentan con servicios gratuitos para que los postulantes lleguen mejor preparados a los procesos de selección.

¿Qué servicios estarán disponibles?

Además de acceder a las ofertas laborales, los asistentes podrán tramitar gratuitamente el Certificado Único Laboral (CUL), documento que reúne información sobre antecedentes y trayectoria educativa y laboral para ser presentada durante los procesos de selección.

También podrán acceder a la Bolsa de Trabajo de Empleos Perú y recibir orientación para mejorar su búsqueda de empleo. A ello se suma información sobre los cursos gratuitos de CAPACÍTA-T.

El objetivo es acercar a los postulantes las ofertas de empresas y facilitar su participación en procesos de selección para acceder a un empleo formal.

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