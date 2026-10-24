El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) conformó un grupo de trabajo multisectorial temporal para evaluar las medidas adoptadas frente a los efectos del fenómeno El Niño Global en el sector pesquero e identificar nuevos problemas laborales que puedan presentarse durante el periodo 2026-2027.

La creación de esta instancia se oficializó mediante la Resolución Ministerial 334-2026-TR, publicada en el diario oficial El Peruano.

El grupo deberá revisar los avances en la implementación de las recomendaciones formuladas por una instancia anterior, creada en 2023, y proponer nuevas medidas en materia sociolaboral, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

La instancia estará integrada por representantes del MTPE, el Ministerio de la Producción y el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), además de cuatro representantes de las entidades empleadoras del sector pesquero y cuatro de las centrales sindicales acreditadas ante el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.

Entre sus funciones se encuentran informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones previas y analizar las nuevas dificultades que afrontan los trabajadores pesqueros. Al término de sus labores, deberá presentar un informe técnico con los avances registrados, las conclusiones del análisis y las posibles nuevas recomendaciones.

Según la resolución, el grupo deberá instalarse dentro de los 10 días calendario siguientes a la publicación de la norma y tendrá un plazo de funcionamiento de 45 días hábiles, contados desde su instalación. Este periodo podrá prorrogarse por única vez por un plazo similar, mediante resolución ministerial.

Para cumplir con sus objetivos, la instancia podrá convocar a representantes de otras entidades públicas y privadas, organizaciones de trabajadores y empleadores, especialistas y miembros de la sociedad civil.

También estará facultada para solicitar información y asistencia técnica a otras instituciones, realizar sesiones descentralizadas en zonas del litoral donde la pesca tenga especial incidencia económica y social, y organizar reuniones virtuales.

Finalmente, la resolución ministerial precisa que el funcionamiento del grupo no generará gastos adicionales para el presupuesto institucional del MTPE ni demandará recursos adicionales al Tesoro Público. Sus integrantes ejercerán sus funciones ad honorem.