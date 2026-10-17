El Ministerio de la Producción (Produce) descartó autorizar una segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del litoral peruano, tras una evaluación científica que determinó condiciones biológicas y oceanográficas desfavorables para la extracción del recurso.

Con esta medida se busca proteger la capacidad reproductiva de la especie y evitar una mayor presión sobre su población.

Según el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) la biomasa acústica de anchoveta alcanzó aproximadamente 5,12 millones de toneladas al 7 de octubre del 2026.

La cifra representa una caída del 28% respecto al verano de este año y se sitúa 23% por debajo del promedio de las biomasas registradas durante los periodos de invierno y primavera entre 1996 y 2025.

Esta decisión se sustenta en la evidencia científica y en nuestra responsabilidad de proteger la anchoveta. La elevada presencia de juveniles y las condiciones actuales del mar exigen actuar con prudencia para preservar la capacidad de renovación del recurso. 📲 Más información: https://t.co/GTD4pdC5u1 — Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) October 16, 2026

Entre los factores que sustentan la decisión, destaca la alta proporción de ejemplares juveniles, que representan el 79% de la población en número y el 65% en peso.

Asimismo, la actividad reproductiva se mantiene por debajo de sus patrones históricos, aunque persisten episodios de desove entre Chimbote y Pisco.

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Imarpe también detectó anomalías cálidas en las condiciones oceanográficas que modificaron la distribución de la anchoveta. El recurso presenta una mayor concentración cerca de la costa, un desplazamiento hacia el sur y cardúmenes a mayor profundidad.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, señaló que la medida busca proteger la anchoveta y preservar las posibilidades de pesca para los próximos años.

En tanto, Produce continuará monitoreando la biomasa, la estructura de tallas y la actividad reproductiva para evaluar la evolución del recurso.

SNP ADVIERTE SOBRE IMPACTOS

Tras el anuncio, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) indicó que respeta las decisiones sustentadas en evidencia científica, sin embargo, advirtió sobre el impacto económico que tendrá la suspensión de la temporada.

El gremio estimó que la actividad pesquera industrial podría permanecer paralizada por más de un año, hasta la siguiente temporada prevista para 2027. Esta situación afectaría a miles de familias que dependen económicamente del sector.

Ante este escenario, la SNP pidió al Gobierno evaluar sus propuestas para sostener el empleo, garantizar la continuidad de la cobertura de salud de los tripulantes y adoptar medidas tributarias que otorguen liquidez a las empresas y permitan mantener operativa la cadena productiva.

También planteó mecanismos de financiamiento para los armadores comprendidos en la Ley N.° 26920.

Imarpe reportó una biomasa de 5,12 millones de toneladas, 23% por debajo del promedio histórico de invierno y primavera. La SNP alerta sobre el impacto de la suspensión en miles de familias vinculadas al sector. Foto: SNP

El gremio señaló que la variabilidad del mar peruano y los fenómenos climáticos pueden modificar temporalmente la distribución de la anchoveta, una especie que ha atravesado distintos ciclos oceanográficos, incluidos eventos de El Niño.