Se busca mejorar las herramientas para la evaluación de las especies marinas. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Se busca mejorar las herramientas para la evaluación de las especies marinas, en particular en un contexto de cambios medioambientales más frecuentes y dotar los recursos necesarios disponibles para sustentar científicamente las decisiones vinculadas al manejo pesquero.

“El convenio permitirá ampliar las capacidades de investigación del Imarpe mediante el acceso a embarcaciones industriales como plataformas científicas que cuentan con equipamiento acústico, herramientas tecnológicas, software especializado y otros recursos logísticos necesarios para el seguimiento y monitoreo de los recursos”, indicaron.

Esta cooperación comprende, de manera general, investigaciones sobre los recursos pesqueros, métodos de estimación de biomasa, monitoreo de ecosistemas y condiciones oceanográficas, así como acciones de fortalecimiento de capacidades y producción científica.

“Este fortalecimiento garantiza la independencia técnica y científica del Imarpe. El trabajo articulado del sector público y privado permitirá disponer de información científica más robusta y oportuna para la toma de decisiones que sigan impulsando la pesquería”, agregaron.

Con este acuerdo, indicaron que el Imarpe contribuirá directamente a una pesca más sostenible y preparada para responder adecuadamente a los cambios que el ecosistema marino peruano viene mostrando en los últimos años como el Fenómeno del Niño extraordinario que hoy enfrentamos.

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