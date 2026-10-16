El Ministerio de la Producción (Produce), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer la capacidad científica del Imarpe.

Se busca mejorar las herramientas para la evaluación de las especies marinas, en particular en un contexto de cambios medioambientales más frecuentes y dotar los recursos necesarios disponibles para sustentar científicamente las decisiones vinculadas al manejo pesquero.

“El convenio permitirá ampliar las capacidades de investigación del Imarpe mediante el acceso a embarcaciones industriales como plataformas científicas que cuentan con equipamiento acústico, herramientas tecnológicas, software especializado y otros recursos logísticos necesarios para el seguimiento y monitoreo de los recursos”, indicaron.

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Esta cooperación comprende, de manera general, investigaciones sobre los recursos pesqueros, métodos de estimación de biomasa, monitoreo de ecosistemas y condiciones oceanográficas, así como acciones de fortalecimiento de capacidades y producción científica.

“Este fortalecimiento garantiza la independencia técnica y científica del Imarpe. El trabajo articulado del sector público y privado permitirá disponer de información científica más robusta y oportuna para la toma de decisiones que sigan impulsando la pesquería”, agregaron.

Con este acuerdo, indicaron que el Imarpe contribuirá directamente a una pesca más sostenible y preparada para responder adecuadamente a los cambios que el ecosistema marino peruano viene mostrando en los últimos años como el Fenómeno del Niño extraordinario que hoy enfrentamos.