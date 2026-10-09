Pesca. (Foto: GEC)
Pesca. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El fenómeno climático de El Niño ha causado desde abril pasado en Perú una gran caída en la pesca industrial de anchoveta de Perú, que se exporta en forma de aceite y harina de pescado, pero ha hecho crecer las capturas de calamar gigante o pota, otra especie apreciada en el extranjero, elevando su captura a 700,000 toneladas.

De acuerdo con el último reporte oficial de producción, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pesca se había contraído hasta julio en un 27.44% respecto al mismo periodo del 2025, con una caída del 29.07% en la extracción de especies de origen marítimo.

La anchoveta registraba al cierre de julio una captura de 2,496 toneladas, un 99.1% menos que el volumen registrado en julio de 2025, de 292,148 toneladas.

Pesca de anchoveta. (Foto: Andina)
Pesca de anchoveta. (Foto: Andina)

Anchoveta inalcanzable

La cuota de pesca industrial de anchoveta de abril pasado se cerró antes de tiempo porque apenas se alcanzó el 20% de la meta, apunta el ministro Requejo, al recordar que “veníamos de dos años con cuatro temporadas prácticamente superando el 90%.

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) hizo una evaluación, que reveló que había comenzado el desove (reproducción) y, por lo tanto, se decidió cerrar la temporada de pesca industrial de anchoveta, además de que el ‘stock’ de anchoveta se había movido a aguas más profundas por la temperatura más cálida de la superficie.

Requejo apunta que la proyección del El Niño es que “esta situación se va a mantener hasta, más o menos, abril del próximo año, pero ya con tendencia a la baja”.

El jurel es el pescado más consumido por los peruanos. Foto referencial. (Fuente: USI)
El jurel es el pescado más consumido por los peruanos. Foto referencial. (Fuente: USI)

Más calamar y bonito

A su vez, la pesca artesanal de Perú destaca por la captura de calamar gigante y bonito, pero “el gran problema es que la pesca artesanal ha consumido prácticamente sus cuotas pesqueras del año en el primer semestre por la disponibilidad”, anota Requejo.

La alta disponibilidad de calamar y bonito ha provocado que los pescadores artesanales salgan “desesperados” a faenar, por la amenaza de El Niño, y, según advierte el ministro, “eso ha hecho que se agoten sus cuotas y ya no tengan prácticamente trabajo para la segunda mitad del año”.

Precisamente, la presidenta Keiko Fujimori autorizó recientemente que se amplíe la pesca artesanal exploratoria hasta fin de año para hacer un monitoreo del recurso y que se cumpla con las condiciones administrativas y científicas de esta actividad.

Dado que el 2026 se presenta como un año especialmente productivo en calamar gigante o pota, se estableció una cuota de 600,000 toneladas, pero actualmente “estamos por las 700,000 toneladas de cuota”, antes de concluir el año.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Agro, pesca y textiles, los más golpeados por El Niño en Perú, ¿cuándo podrían recuperarse?
Produce reporta más de 1,300 habilitaciones sanitarias para pesca y acuicultura en seis meses
Gobierno reactivo la pesca de pota con cuota adicional de más de 82,000 toneladas
Jurel y caballa: Produce fija límites para su pesca hasta diciembre de 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.