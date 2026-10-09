El fenómeno climático de El Niño ha causado desde abril pasado en Perú una gran caída en la pesca industrial de anchoveta de Perú, que se exporta en forma de aceite y harina de pescado, pero ha hecho crecer las capturas de calamar gigante o pota, otra especie apreciada en el extranjero, elevando su captura a 700,000 toneladas.

Así lo señala el ministro de Producción de Perú, Juan Carlos Requejo, a raíz del incremento de la temperatura del mar por El Niño, que causa un inusitado calentamiento de la superficie del mar, lo que hace migrar a especies que tradicionalmente captura la flota pesquera peruana.

De acuerdo con el último reporte oficial de producción, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pesca se había contraído hasta julio en un 27.44% respecto al mismo periodo del 2025, con una caída del 29.07% en la extracción de especies de origen marítimo.

La anchoveta registraba al cierre de julio una captura de 2,496 toneladas, un 99.1% menos que el volumen registrado en julio de 2025, de 292,148 toneladas.

Pesca de anchoveta. (Foto: Andina)

Anchoveta inalcanzable

La cuota de pesca industrial de anchoveta de abril pasado se cerró antes de tiempo porque apenas se alcanzó el 20% de la meta, apunta el ministro Requejo, al recordar que “veníamos de dos años con cuatro temporadas prácticamente superando el 90%.

La pesca industrial de anchoveta es “la más importante que tiene Perú”, pero, a raíz de este fenómeno climático, “ellos prácticamente han parado de pescar desde casi fines de abril”, afirma el titular de la cartera de Producción.

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) hizo una evaluación, que reveló que había comenzado el desove (reproducción) y, por lo tanto, se decidió cerrar la temporada de pesca industrial de anchoveta, además de que el ‘stock’ de anchoveta se había movido a aguas más profundas por la temperatura más cálida de la superficie.

“Estaba saludable (la anchoveta disponible), pero sometido a cierto estrés”, opina Requejo. Otras especies afectadas por el fenómeno climático son la caballa y el jurel, también utilizados para conservas de consumo humano directo.

Requejo apunta que la proyección del El Niño es que “esta situación se va a mantener hasta, más o menos, abril del próximo año, pero ya con tendencia a la baja”.

El jurel es el pescado más consumido por los peruanos. Foto referencial. (Fuente: USI)

Más calamar y bonito

A su vez, la pesca artesanal de Perú destaca por la captura de calamar gigante y bonito, pero “el gran problema es que la pesca artesanal ha consumido prácticamente sus cuotas pesqueras del año en el primer semestre por la disponibilidad”, anota Requejo.

La alta disponibilidad de calamar y bonito ha provocado que los pescadores artesanales salgan “desesperados” a faenar, por la amenaza de El Niño, y, según advierte el ministro, “eso ha hecho que se agoten sus cuotas y ya no tengan prácticamente trabajo para la segunda mitad del año”.

En cifras del último reporte de producción, el desembarque de especies para consumo humano directo había crecido 49.62%, hasta julio ante la mayor disponibilidad de especies con destino a congelado (122.2%) y para consumo en estado fresco (21.8%).

Precisamente, la presidenta Keiko Fujimori autorizó recientemente que se amplíe la pesca artesanal exploratoria hasta fin de año para hacer un monitoreo del recurso y que se cumpla con las condiciones administrativas y científicas de esta actividad.

Dado que el 2026 se presenta como un año especialmente productivo en calamar gigante o pota, se estableció una cuota de 600,000 toneladas, pero actualmente “estamos por las 700,000 toneladas de cuota”, antes de concluir el año.

Con información de EFE