Más de 1,300 infraestructuras, embarcaciones y establecimientos relacionados con la pesca y acuicultura obtuvieron habilitaciones sanitarias durante el primer semestre de 2026, informó el Ministerio de la Producción (Produce), a través de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes).

Entre enero y junio, Sanipes otorgó 1,331 habilitaciones sanitarias, lo que representa un incremento de 3.17% respecto al mismo periodo de 2025. Los procedimientos abarcaron diferentes etapas de la cadena productiva, desde el transporte y las embarcaciones hasta plantas de procesamiento, centros de cultivo y áreas destinadas a la producción de moluscos bivalvos.

Del total, 528 habilitaciones correspondieron al transporte terrestre de productos hidrobiológicos, mientras que otras 502 fueron otorgadas a embarcaciones artesanales dedicadas a la pesca y/o extracción de moluscos bivalvos.

Asimismo, se otorgaron habilitaciones vinculadas con permisos de pesca y cambios de titularidad, almacenes, plantas de procesamiento industrial, centros de depuración, plantas de elaboración de piensos, centros de cultivo acuícola, áreas de producción de moluscos bivalvos, embarcaciones pesqueras e infraestructuras de descarga.

Sanipes otorgó 1,331 habilitaciones sanitarias entre enero y junio de 2026 a embarcaciones, transportistas, plantas y otros operadores del sector pesquero y acuícola. Foto: Produce.

“La sanidad e inocuidad son condiciones indispensables para consolidar una pesca y acuicultura competitivas, sostenibles y con acceso a mercados. Desde Produce estamos impulsando que más operadores puedan cumplir con las exigencias sanitarias y desarrollar sus actividades dentro de un marco formal y seguro”, señaló el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

Según estimaciones de Sanipes, las habilitaciones otorgadas durante los primeros seis meses del año contribuirían a beneficiar a aproximadamente 3,000 familias y 1.33 millones de potenciales consumidores, al reforzar las condiciones sanitarias en las que se desarrollan las actividades pesqueras y acuícolas.

Proyección para el segundo semestre

Sanipes continuará con las acciones de habilitación sanitaria durante la segunda mitad del año. Para ese periodo, la entidad proyecta otorgar 1,946 habilitaciones adicionales, con lo que el total de 2026 alcanzaría las 3,277 habilitaciones sanitarias.

La segunda etapa incluye a empresas y operadores vinculados con el procesamiento, acuicultura, transporte y almacenamiento de productos hidrobiológicos. También contempla desembarcaderos pesqueros, embarcaciones artesanales e industriales, centros de cultivo, áreas de producción de moluscos bivalvos y establecimientos dedicados a especies ornamentales, entre otros.

Con esta proyección, Sanipes estima que las acciones desarrolladas durante todo 2026 beneficiarían a unas 8,000 familias y 3.28 millones de potenciales consumidores de productos hidrobiológicos.

“Nuestro objetivo es que la sanidad no sea una barrera para el desarrollo del sector, sino una herramienta para generar confianza, abrir oportunidades comerciales y proteger al consumidor. Vamos a seguir acercando los servicios de Sanipes a los operadores pesqueros y acuícolas para que puedan cumplir las condiciones sanitarias y competir en mejores condiciones”, afirmó Requejo.

Desde su creación, Sanipes ha otorgado 26,626 habilitaciones sanitarias a nivel nacional, consolidando su función como autoridad responsable de garantizar la sanidad e inocuidad de las actividades y productos vinculados con la pesca y acuicultura.