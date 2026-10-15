Parque Industrial de Ancón fue adjuciado a fines del 2025. | Proinversión
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

(Urubamba, Cusco) El titular del Ministerio de la Producción, Juan Carlos Requejo, señaló que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) viene preparando el informe de exploración para la evaluación de lo que podría ser una nueva temporada de pesca de anchoveta. Esta misma semana se tendrían novedades y se darían anuncios al respecto.

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