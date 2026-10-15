“Está pendiente que el Imarpe expida ese informe. Creemos que para el día viernes ya tenemos un resultado final. Previamente ya tuvimos algunas reuniones al respecto, pero vamos a esperar específicamente cómo viene el informe y en función de eso vamos a comunicarlo a todos los armadores y a todos los actores de la pesca industrial”, indicó Requejo en diálogo con Gestión, en el marco de la edición 2026 de la Feria Internacional de Infraestructura & Construcción (Infracon), que se realiza en Urubamba, Cusco.

“Este viernes se define si va a haber o no segunda temporada o en qué términos, si hay algún espacio de pesca”, c omplementó.

Ante el golpe del fenómeno de El Niño (FEN) al sector pesca que se remonta desde hace varios meses atrás, Requejo indicó que vienen recorriendo toda la costa peruana para recoger, de primera mano, los principales pedidos de los desembarcaderos.

Pesca pasa por un mal momento en el país. | GEC

“Hemos hablado mucho con los gremios, los artesanales, los industriales. Tenemos permanente contacto para afinar las políticas públicas. La idea es que no salgan cosas desde el escritorio, sino que estén muy socializadas y que las medidas que saquemos ‘vayan a la vena’”, indicó.

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Fecha clave para Ancón

Luego de que el Parque Industrial de Ancón (PIA) fue adjudicado a fines del año pasado, el ministro Requejo indicó que la siguiente “fecha clave” para el proyecto se daría hacia la segunda mitad del 2027.

“Vamos ya a tener hitos concretos de avances sustanciales en la tramitología del proyecto. Es decir, para que se asienten las inversiones. Ya con eso, el panorama de los acuerdos comerciales que el operador va a poder desarrollar lo podremos ver en blanco y negro” , indicó.

Requejo valoró que a cargo del proyecto está un “operador importante”, el Consorcio Junefield Ancon Industrial Park (integrado por Junefield Holdings y Loudi Engineering & Construction), y que ya tiene una alianza con Cosco Shipping Ports Chancay Perú, a cargo del puerto de Chancay, según le han informado.

“Ellos [el consorcio] nos han hecho una exposición muy interesante sobre cómo están avizorando esa inversión de más de US$ 1,200 millones a lo largo de todo el proceso que va a traer ese parque industrial. Se va a convertir en una gran ciudad industrial con muchos sectores que están considerados ahí”, mencionó.

En estos momentos, Requejo refirió que el consorcio vendrían desarrollando la “parte inicial”, que consiste en el perfil del proyecto, el desarrollo del proyecto, la licencia y los permisos. Aseguró que los apoyarán en todas estas fases.

Sector textil

El sector textil se declaró en emergencia, al inicio de octubre, durante 120 días calendarios. Requejo destacó que este estado responde a la necesidad de otorgarles facilidades tributarias y financieras.

“Hemos sacado también algunas normas respecto a la prórroga del pago de multas administrativas. La idea es un poco aliviar la cancha financieramente”, comentó.

Otro rubro crítico es el textil. | Foto: Andina.

En ese sentido, el ministro también destacó que dentro del crédito suplementario se destinarán más de S/ 500 millones para la adquisición de kits escolares, con lo que se buscaría dinamizar completamente el sector textil y confecciones.

La medida de compras públicas para aliviar a estas empresas se ha extendido también a otros como el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Gobierno Regional de La Libertad, entre otros.

Facultades legislativas

En otro momento, Requejo también lamentó que se hayan retirado varios medidas orientadas a la formalización empresarial del pedido de facultades legislativas aprobado en la Cámara de Diputados.

“Un aspecto que es importante como incentivo para la formalización es el acceso al financiamiento. Y una herramienta es el factoring”, indicó.

Agregó que, actualmente, se encuentran en una “campaña intensiva” para aumentar el uso del factoring.