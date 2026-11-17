Tras la reciente denuncia periodística sobre la compra de lotes de suero fisiológico defectuoso elaborados en China e importados por Alkofarma, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso citó al ministro de Salud, Luis Dyer, y otros directivos y exfuncionarios a explicar los detalles de la adquisición que puso en riesgo a pacientes peruanos.

El grupo de trabajo aprobó invitar a Dyer junto a los titulares de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y del Instituto Nacional de Salud (INS). Además, también deberán acudir el exministro de Salud, César Vásquez, y el exviceministro de Salud, Henry Rebaza Iparraguirre.

Vale añadir que en 2025 se registró un caso similar, el cual involucró a Medifarma por irregularidades en suero fisiológico que acabó con la vida de 7 personas y decenas de afectados.

Según el reporte de Panorama, nuevamente suero defectuoso fue repartido en hospitales y centros de salud peruanos, luego de la contratación de Cenares, en setiembre del 2025, de más de 7 millones de unidades de cloruro de sodio al 0.9% en solución, por más de S/ 31 millones.

En total fueron cuatro lotes de suero fisiológico que representaron una amenaza para la integridad de los pacientes, según un informe del INS.

Desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, presidida por Miguel Huamán Cornejo (Partido del Buen Gobierno), añadieron que en junio de este año fueron 5 los hospitales que emitieron alarma por fallas en los envases y filtraciones, lo que incrementa el peligro de contaminación.

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Cenares habría inmovilizado 26,000 unidades en tres regiones, mas no han aclarado de cuáles se trata.

Aldo Bravo, diputado de Renovación Popular, formalizó el pedido para que los funcionarios y exautoridades sanitarias expliquen las razones de la compra, que no solo afectan al erario nacional, sino que también ponen en juego la salud.