Suero fisiológico importado de China está bajo cuestionamiento luego de que documentos del Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaran que cuatro lotes del producto presentaron resultados no conformes en las pruebas de calidad, informó el Dominical Panorama.

Según el reportaje el medicamento, adquirido por el Ministerio de Salud (Minsa) a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), fue distribuido a establecimientos de salud a nivel nacional.

Los informes del Centro Nacional de Control de Calidad del INS identificaron deficiencias en el sistema de cierre de los envases, que ocasionaban filtraciones durante su utilización. Además, los productos no cumplieron con las pruebas de capacidad de retención de punzón y sellado, realizadas según la Farmacopea de Estados Unidos USP-2026, informó el dominical.

El producto evaluado corresponde al cloruro de sodio al 0.9%, conocido como suero fisiológico, fabricado por la empresa china Shijiazhuang N.° 4 Pharmaceutical e importado por la droguería Alkofarma E.I.R.L., titular del registro sanitario EE-13689.

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Las alertas de los hospitales y los resultados del INS

Las primeras alertas sobre la calidad del producto surgieron en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja. El personal de enfermería detectó problemas en el suero fisiológico utilizado para la atención de los pacientes y solicitó que se realizaran ensayos de funcionalidad, ratificó el dominical.

De acuerdo con el oficio N.° 01253-2026, remitido el 22 de julio de 2026 al entonces viceministro de Salud Pública, Henry Alfonso Rebaza Iparraguirre, una nota informativa del 11 de junio ya había reportado sospechas sobre la calidad del producto y solicitado las evaluaciones correspondientes, detalló Panorama.

El mismo documento da cuenta de cuatro comunicaciones remitidas al Minsa por esta problemática.

Posteriormente, las pruebas realizadas a cuatro lotes del suero en el Centro Nacional de Control de Calidad del INS arrojaron resultados de “no conforme”. Las evaluaciones identificaron fallas de funcionalidad y deficiencias en el sistema de cierre de los envases, que podían ocasionar filtraciones durante su uso.

Cinco hospitales reportaron incidencias en el producto, mientras que CENARES confirmó la inmovilización de más de 26 mil unidades en tres regiones. (Foto: GEC)

El problema tampoco se limitó al Instituto Nacional de Salud del Niño. Según la documentación remitida por Digemid al viceministro de Salud Pública, CENARES comunicó reportes de incidencias provenientes de cinco establecimientos: el Hospital Nacional Hipólito Unanue, el Hospital Santa Rosa, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, el Hospital Regional de Huamanga y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro).

Ante las consultas periodísticas, Panorama dio cuenta que CENARES emitió un comunicado en el que confirmó que las evaluaciones realizadas al suero fisiológico presentaron resultados “no conformes”.

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La entidad informó que se habían inmovilizado más de 26 mil unidades en tres regiones. Asimismo, señaló que Alkofarma manifestó su disposición para efectuar el canje o reposición del producto.

“Alkofarma ha manifestado su disposición para efectuar el canje y/o reposición, y actualmente se coordinan acciones de recojo y reemplazo”, indicó CENARES.

Al respecto, el especialista Omar Neyra cuestionó la gravedad de los hallazgos y sostuvo que los lotes observados deberían ser retirados del mercado. También advirtió que contar con un registro sanitario no garantiza que todos los lotes de un producto cumplan con los estándares de calidad, por lo que resulta necesario realizar controles posteriores.