El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica por los riesgos sanitarios de El Niño 2026-2027, cuyas lluvias e inundaciones podrían dificultar el acceso al agua y favorecer la propagación de enfermedades.

La alerta, emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), busca reforzar la vigilancia epidemiológica y la respuesta de los establecimientos de salud públicos y privados.

El aumento de casos de dengue, leptospirosis, diarreas, malaria y sarampión evidencia la necesidad de fortalecer las medidas preventivas.

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Hasta la semana epidemiológica 40 de 2026, se registraron 71,256 casos de dengue, un incremento del 122% respecto al mismo periodo de 2025.

Asimismo, se notificaron 1’159,363 episodios de enfermedades diarreicas agudas, un 11.3% más que el año anterior. Las lluvias e inundaciones pueden agravar la situación al contaminar el agua o interrumpir el saneamiento.

La leptospirosis alcanzó 13,235 casos notificados, un aumento del 85.5%. Esta infección se transmite por contacto con agua o suelos contaminados con orina de animales infectados. La alerta también contempla la malaria y el sarampión.

La alerta dispone reforzar la vigilancia, la detección temprana, el diagnóstico de laboratorio y la disponibilidad de medicamentos, insumos y personal capacitado.

También se fortalecerán el control de zancudos, el procesamiento de pruebas, la promoción de la vacunación y la coordinación con gobiernos regionales y locales para proteger a las comunidades en riesgo.