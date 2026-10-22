Minsa emite alerta epidemiológica por riesgos sanitarios relacionados al fenómeno El Niño. Foto: Minsa.
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Redacción Gestión
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podrían dificultar el acceso al agua y favorecer la propagación de enfermedades.

busca reforzar la vigilancia epidemiológica y la respuesta de los establecimientos de salud públicos y privados.

El aumento de casos de dengue, leptospirosis, diarreas, malaria y sarampión evidencia la necesidad de fortalecer las medidas preventivas.

Hasta la semana epidemiológica 40 de 2026, se registraron 71,256 casos de dengue, un incremento del 122% respecto al mismo periodo de 2025.

Asimismo, se notificaron 1’159,363 episodios de enfermedades diarreicas agudas, un 11.3% más que el año anterior.

La leptospirosis alcanzó 13,235 casos notificados, un aumento del 85.5%. Esta infección se transmite por contacto con agua o suelos contaminados con orina de animales infectados. La alerta también contempla la malaria y el sarampión.

y la disponibilidad de medicamentos, insumos y personal capacitado.

También se fortalecerán el control de zancudos, el procesamiento de pruebas, la promoción de la vacunación y la coordinación con gobiernos regionales y locales para proteger a las comunidades en riesgo.

La medida busca reforzar la vigilancia y la atención en centros de salud ante lluvias e inundaciones que podrían favorecer la propagación de enfermedades. (Foto: Presidencia)
La medida busca reforzar la vigilancia y la atención en centros de salud ante lluvias e inundaciones que podrían favorecer la propagación de enfermedades. (Foto: Presidencia)

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