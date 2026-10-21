Perú asume la presidencia de la CAN con agenda contra el crimen y los efectos de El Niño. Foto: Presidencia
Perú asume la presidencia de la CAN con agenda contra el crimen y los efectos de El Niño. Foto: Presidencia
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Redacción Gestión
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y anunció una agenda centrada en la integración regional, la lucha contra el crimen organizado y la atención a los efectos del fenómeno El Niño.

Durante la ceremonia, agradeció

“Me honra recibir en nombre del Perú la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina 2026-2027. (…) El Perú recibe esta Presidencia Pro Témpore con la firme convicción de preservar lo construido en este espacio”, indicó Fujimori.

La mandataria señaló que los países miembros deben coordinar acciones para enfrentar desafíos comunes, como la criminalidad transnacional y los fenómenos climatológicos.

La presidenta reiteró la necesidad de actuar contra el crimen organizado y de prevenir y atender los efectos de El Niño sobre la población.

Fujimori también consideró que las coincidencias entre los cuatro gobiernos que conforman esta alianza permiten avanzar en objetivos compartidos.

Finalmente, invitó a otros países a incorporarse a la CAN y aseguró que el Perú ejercerá su liderazgo para impulsar el desarrollo y el bienestar regional.

Keiko Fujimori anunció que la gestión peruana para 2026-2027 impulsará el comercio, las inversiones, la integración aérea y portuaria entre los países miembros. Foto: Presidencia
Keiko Fujimori anunció que la gestión peruana para 2026-2027 impulsará el comercio, las inversiones, la integración aérea y portuaria entre los países miembros. Foto: Presidencia

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