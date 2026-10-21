La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) para 2026-2027 y anunció una agenda centrada en la integración regional, la lucha contra el crimen organizado y la atención a los efectos del fenómeno El Niño.

Durante la ceremonia, agradeció al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, por su gestión en el mecanismo interregional, integrado por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia.

“Me honra recibir en nombre del Perú la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina 2026-2027. (…) El Perú recibe esta Presidencia Pro Témpore con la firme convicción de preservar lo construido en este espacio”, indicó Fujimori.

La mandataria señaló que los países miembros deben coordinar acciones para enfrentar desafíos comunes, como la criminalidad transnacional y los fenómenos climatológicos.

El plan de trabajo peruano también promoverá el comercio, las inversiones y la integración aérea y portuaria, con el objetivo de generar resultados concretos para la población. La presidenta reiteró la necesidad de actuar contra el crimen organizado y de prevenir y atender los efectos de El Niño sobre la población.

Fujimori también consideró que las coincidencias entre los cuatro gobiernos que conforman esta alianza permiten avanzar en objetivos compartidos.

Finalmente, invitó a otros países a incorporarse a la CAN y aseguró que el Perú ejercerá su liderazgo para impulsar el desarrollo y el bienestar regional.