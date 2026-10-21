La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) para 2026-2027 y anunció una agenda centrada en la integración regional, la lucha contra el crimen organizado y la atención a los efectos del fenómeno El Niño.
Durante la ceremonia, agradeció al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, por su gestión en el mecanismo interregional, integrado por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia.
“Me honra recibir en nombre del Perú la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina 2026-2027. (…) El Perú recibe esta Presidencia Pro Témpore con la firme convicción de preservar lo construido en este espacio”, indicó Fujimori.
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La mandataria señaló que los países miembros deben coordinar acciones para enfrentar desafíos comunes, como la criminalidad transnacional y los fenómenos climatológicos.
El plan de trabajo peruano también promoverá el comercio, las inversiones y la integración aérea y portuaria, con el objetivo de generar resultados concretos para la población. La presidenta reiteró la necesidad de actuar contra el crimen organizado y de prevenir y atender los efectos de El Niño sobre la población.
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Fujimori también consideró que las coincidencias entre los cuatro gobiernos que conforman esta alianza permiten avanzar en objetivos compartidos.
Finalmente, invitó a otros países a incorporarse a la CAN y aseguró que el Perú ejercerá su liderazgo para impulsar el desarrollo y el bienestar regional.