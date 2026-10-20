La protección no requiere denuncia policial, fiscal o judicial previa, según el proyecto de ley de Renovación Popular. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Ante los sonados hechos de violencia escolar registrados en las últimas semanas , desde Renovación Popular plantean medidas que protejan a los docentes de las agresiones físicas y psicológicas cometidas por estudiantes.

Según el proyecto de ley 617-2026-2031-CD firmado por la diputada Mady Yonz (Renovación Popular), se busca preservar “la dignidad e integridad del docente en favor de sus funciones y prevenir la reiteración de agresiones”.

Las medidas de protección al docente propuestas son:

  • Acompañamiento institucional al docente durante las actividades en las que corra riesgo de ser agredido nuevamente.
  • Reorganización temporal de espacios y clases para prevenir contactos.
  • Separación temporal del estudiante agresor del espacio compartido con el profesor afectado cuando sea indispensable para proteger la integridad de las personas, siempre con supervisión y atención que garantice la continuidad de la enseñanza.
  • Coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local y las autoridades competentes cuando la naturaleza o gravedad de los hechos lo requiera.

Según Yonz,, mas no constituyen expulsión ni sanción disciplinaria; tampoco autorizan la interrupción del servicio educativo, el aislamiento sin supervisión o la afectación injustificada de las condiciones laborales del docente.

La protección requerida no necesita de una denuncia policial, fiscal o judicial previa.

“Las eventuales sanciones se rigen por la normativa educativa aplicable”, apunta.

El texto también o que colabore en el esclarecimiento de un hecho.

, la dirección efectúa las comunicaciones o denuncias correspondientes conforme a la legislación vigente.

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