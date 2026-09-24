Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La defensa legal de la familia del escolar de 16 años que denunció haber sido víctima de agresión sexual en un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise solicitará 48 horas de detención preliminar contra los tres adultos que viajaban en dicha unidad, anunció el abogado Jorge Petrozzi.

Según indicó, la denuncia fue remitida a la Fiscalía el martes 22 de setiembre y el miércoles 23 ya contaba con un número de expediente asignado a un fiscal.

Petrozzi explicó que la defensa solicitará la detención preliminar ante el Ministerio Público, cuyo representante deberá evaluar los elementos del caso y, de corresponder, requerir la medida al Poder Judicial.

En entrevista con Radio Nacional,

Jorge Petrozzi es el abogado de la familia del alumno ultrajado en un bus del Liceo Naval Almirante Guise.
Jorge Petrozzi es el abogado de la familia del alumno ultrajado en un bus del Liceo Naval Almirante Guise.

Pedirán detención de adultos

El abogado sostuvo que hubiera sido preferible que los tres adultos fueran detenidos en flagrancia, como ocurrió con los menores investigados, pero consideró que la demora en la denuncia impidió esa posibilidad.

Petrozzi señaló que, preliminarmente, el profesor y el entrenador podrían ser investigados por el delito de violación sexual bajo la modalidad de comisión por omisión, debido a su presunto deber jurídico de impedir la agresión.

También indicó que la defensa evalúa acciones civiles por indemnización contra el colegio y otras instancias involucradas, sin descartar que se investigue una eventual omisión de denuncia.

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