La defensa legal de la familia del escolar de 16 años que denunció haber sido víctima de agresión sexual en un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise solicitará 48 horas de detención preliminar contra los tres adultos que viajaban en dicha unidad, anunció el abogado Jorge Petrozzi.

El letrado precisó que, tras la derivación del caso a la Fiscalía Penal de San Borja, acudirá al despacho fiscal para conocer las diligencias realizadas y solicitar la medida restrictiva contra el profesor, el entrenador y el conductor del vehículo.

Según indicó, la denuncia fue remitida a la Fiscalía el martes 22 de setiembre y el miércoles 23 ya contaba con un número de expediente asignado a un fiscal.

Petrozzi explicó que la defensa solicitará la detención preliminar ante el Ministerio Público, cuyo representante deberá evaluar los elementos del caso y, de corresponder, requerir la medida al Poder Judicial.

En entrevista con Radio Nacional, manifestó que será el juez competente quien determine si procede la detención y por cuánto tiempo, de acuerdo con los presupuestos legales. La defensa plantea que esta sea por 48 horas.

Jorge Petrozzi es el abogado de la familia del alumno ultrajado en un bus del Liceo Naval Almirante Guise.

Pedirán detención de adultos

El abogado sostuvo que hubiera sido preferible que los tres adultos fueran detenidos en flagrancia, como ocurrió con los menores investigados, pero consideró que la demora en la denuncia impidió esa posibilidad.

Añadió que la defensa teme que los involucrados no se pongan a disposición de la justicia, aunque aclaró que no tiene indicios de que hayan fugado.

Petrozzi señaló que, preliminarmente, el profesor y el entrenador podrían ser investigados por el delito de violación sexual bajo la modalidad de comisión por omisión, debido a su presunto deber jurídico de impedir la agresión.

También indicó que la defensa evalúa acciones civiles por indemnización contra el colegio y otras instancias involucradas, sin descartar que se investigue una eventual omisión de denuncia.