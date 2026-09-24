La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, se manifestó respecto a la crisis que atraviesa la entidad y anunció medidas para enfrentarla. En ese sentido, dijo que desde su reciente designación, la institución inició una serie de reformas, entre ellas el recorte de personal y otras modificaciones orientadas a optimizar el servicio.

“Conformamos un equipo con la mirada puesta en el paciente, esa será nuestra gran fortaleza. Ya comenzamos a tomar medidas, reducción de personal, cambiar la organización matricial, tener la data del equipamiento a nivel nacional, la cual no tenemos, y las terciarizaciones que se han llevado a cabo porque los equipos están malogrados”, afirmó en una entrevista con Exitosa.

Rendir cuentas ante el Congreso

La funcionaria destacó que, tras 11 días de asumir el cargo, deberá rendir cuentas ante el Congreso con sobre las deficiencias de la entidad.

“Nosotros debemos tener un soporte de todo lo que es prestaciones de servicios generales, ingeniería para mantenimiento. (...) Todo eso no lo tenemos, y en estos 11 días debo presentar la data al Congreso, porque me piden cómo encontramos EsSalud. Estamos sincerando la data, esperamos que cada red de cada región, podamos tener una exactitud de insumos y dispositivos médicos que necesitamos”, indicó Zulema Tomas.

Essalud (Foto: Andina)

Agilizarán citas virtuales

La funcionaria mencionó que otra medida contemplada es agilizar la programación de citas virtuales y mejorar la atención de los asegurados. La funcionaria señaló que se reforzará el servicio de call center para reducir los tiempos de espera de los pacientes.

Adicional a ello, Tomas aseguró que se reforzará la atención telefónica a nivel nacional, con el objetivo de evitar que los pacientes pierdan tiempo y esfuerzo al acudir presencialmente a las sedes de EsSalud.

“Vamos a conllevar a la digitalización, EsSalud ya lo tenía. Vamos a reactivar el call center para que el paciente no esté esperando manualmente, qué día le toca, va a la entidad, espera largo tiempo para ser atendido en admisión. Se pierde toda una mañana, vamos a mejorar el call center a nivel nacional”, refirió.

Por otro lado, la presidenta de la institución comentó que se trabaja para reducir los tiempos de espera y agilizar la obtención de citas en línea, tomando como referencia la atención implementada en otras entidades.