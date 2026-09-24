Zulema Tomas, presidenta de EsSalud. (Foto: Ministerio de Salud)
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Redacción Gestión
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La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, se manifestó respecto a la crisis que atraviesa la entidad y anunció medidas para enfrentarla. En ese sentido, dijo que desde su reciente designación, la institución inició una serie de reformas, entre ellas el recorte de personal y otras modificaciones orientadas a optimizar el servicio.

, afirmó en una entrevista con .

Rendir cuentas ante el Congreso

La funcionaria destacó que, tras 11 días de asumir el cargo, deberá rendir cuentas ante el Congreso con sobre las deficiencias de la entidad.

Essalud (Foto: Andina)
Essalud (Foto: Andina)

Agilizarán citas virtuales

La funcionaria mencionó que otra medida contemplada es agilizar la programación de citas virtuales y mejorar la atención de los asegurados. La funcionaria señaló que se reforzará el servicio de call center para reducir los tiempos de espera de los pacientes.

Adicional a ello, Tomas aseguró que se reforzará la atención telefónica a nivel nacional, con el objetivo de evitar que los pacientes pierdan tiempo y esfuerzo al acudir presencialmente a las sedes de EsSalud.

, refirió.

Por otro lado, la presidenta de la institución comentó que se trabaja para reducir los tiempos de espera y agilizar la obtención de citas en línea, tomando como referencia la atención implementada en otras entidades.

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