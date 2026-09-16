La nueva conducción de EsSalud, a cargo de Zulema Tomás, enfrenta uno de sus primeros retos: garantizar la continuidad de los servicios mientras los gremios despliegan un paro el 23 de septiembre.

La medida ya ha generado una respuesta desde el Ejecutivo. En detalle, Juan Sheput, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), señaló que los reclamos de los trabajadores serán escuchados, pero remarca que la prioridad estará en los pacientes.

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El foco está sobre los pacientes

El ministro precisó que algunos de los manifestantes están politizados y que su prioridad es reclamar por sus aumentos, mas no mejorar los servicios de EsSalud.

“¿La prioridad de los sindicatos, algunos de ellos altamente politizados, cuál ha sido? Protestar para sus aumentos, pero yo me pregunto ¿esos señores se han preocupado de los pacientes, han hecho algún tipo de exigencia para que se mejoren los servicios, han protestado en estos últimos cinco años cuando vieron que se levantaban en peso a EsSalud? No dijeron nada”, dijo en La Rotativa del aire de RPP.

“A esos señores les digo se les escuchará, se les atenderá, pero por si acaso la prioridad la van a tener los pacientes, los asegurados, los que merecen una atención rápida, los que merecen tener medicinas a tiempo, los que llaman por teléfono al Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) y quieren ser atendidos en sus casas porque no pueden movilizarse, a ellos les vamos a dar la prioridad”, añadió.

Cantidad de sindicatos en Lima

Con respecto al número de organizaciones sindicales, Sheput indicó que en Lima existen 26 con el aval de su cartera.

“Si han sido sindicalizados es porque han obtenido el aval correspondiente del Ministerio de Trabajo, pero acá hay que diferenciar. El corazón de las funciones de EsSalud es la atención al paciente, se escuchará a los sindicatos, pero más vamos a escuchar a los pacientes y todo tiene que girar en torno a ello”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron luego de que el cardiólogo Marco Almerí expresara que EsSalud cuenta actualmente con 135 sindicatos y cerca de 600 trabajadores con licencia sindical, quienes sin realizar labores reciben remuneración con pagos adicionales por escolaridad y vacaciones.