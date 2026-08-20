EsSalud precisó que, aunque todos los bienes patrimoniales de la institución están cubiertos mediante pólizas de seguro contra todo riesgo y siniestro, estas no cubrirían una posible negligencia. Foto: Difusión
EsSalud precisó que, aunque todos los bienes patrimoniales de la institución están cubiertos mediante pólizas de seguro contra todo riesgo y siniestro, estas no cubrirían una posible negligencia. Foto: Difusión
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Redacción Gestión
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realizadas el 14 de agosto desde una cuenta institucional de la entidad. El monto total sustraído asciende a S/1′406,991,00.

Frente a estos hechos, EsSalud adoptó medidas inmediatas, según indicó en un comunicado. Detalló que formuló denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

Además, presentó un reclamo urgente ante una entidad bancaria solicitando el bloqueo de las cuentas involucradas y la investigación de las operaciones, con el fin de lograr la recuperación del dinero.

Acciones administrativas internas

Asimismo, Essalud indicó que se puso en conocimiento de la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Red Prestacional Lambayeque, para que se inicien las acciones administrativas correspondientes.

EsSalud precisó que, aunque todos los bienes patrimoniales de la institución están cubiertos mediante pólizas de seguro contra todo riesgo y siniestro, estas no cubrirían una posible negligencia. Foto: GEC.
EsSalud precisó que, aunque todos los bienes patrimoniales de la institución están cubiertos mediante pólizas de seguro contra todo riesgo y siniestro, estas no cubrirían una posible negligencia. Foto: GEC.

EsSalud precisó que, aunque todos los bienes patrimoniales de la institución están cubiertos mediante pólizas de seguro contra todo riesgo y siniestro, estas no cubrirían una posible negligencia.

La entidad aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

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