Ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño, el Gobierno identificó brechas de equipamiento, personal especializado y capacidad asistencial en los hospitales de Talara y Sullana, durante una supervisión realizada en Piura.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, junto con la presidenta ejecutiva encargada de EsSalud, Hilda Sandoval, realizaron visitas inopinadas a ambos establecimientos y dispusieron medidas para atender las deficiencias encontradas.

Talara: segundo quirófano y problemas con tomógrafo

En el Hospital II Talara, ambas autoridades verificaron la incorporación de equipos que permitirán poner en funcionamiento un segundo quirófano. Lo que permitiría elevar en aproximadamente 30% la capacidad del establecimiento para realizar intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, durante la inspección también se constató un problema con el tomógrafo destinado a atender a los pacientes de Talara. El equipo se encuentra actualmente fuera de esta red asistencial, pese a que el hospital dispone de un espacio acondicionado para su instalación.

Ante esta situación, el ministro Juan Sheput dispuso revisar las decisiones adoptadas y evaluar las medidas necesarias para recuperar la capacidad diagnóstica del establecimiento.

La supervisión también incluyó el abastecimiento y la capacidad operativa del hospital frente a eventuales emergencias asociadas a lluvias y otros efectos del Fenómeno El Niño.

Sullana requiere más especialistas

En el Hospital I Sullana, una de las principales brechas identificadas fue la disponibilidad de médicos especialistas y personal asistencial.

El objetivo de reforzar este equipo es aumentar la capacidad resolutiva del establecimiento y reducir los traslados de pacientes hacia la ciudad de Piura para recibir atención especializada.

El ministro reconoció el compromiso de los profesionales del hospital y señaló que corresponde acompañar ese esfuerzo con mejores condiciones y con los equipos humanos necesarios para responder a la demanda de los asegurados.

“Tenemos médicos y personal que hacen un gran esfuerzo para atender a la población. Lo que corresponde ahora es fortalecer los equipos profesionales para que cada vez más asegurados puedan recibir la atención que necesitan en Sullana”, indicó.

En Sullana se identificó la necesidad de contar con más médicos especialistas y personal asistencial. Foto: MTPE

El hospital también registró un incremento en su capacidad diaria de atención luego de su recategorización. De acuerdo con EsSalud, pasó de atender aproximadamente 260 a cerca de 520 pacientes por día.

Asimismo, cuenta con una sala de emergencia de seis camas y oxígeno empotrado, destinada a fortalecer la atención de casos que requieren respuesta inmediata.

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Preparan atención ante posibles casos de dengue

Las autoridades de EsSalud y del Ministerio de Trabajo también supervisaron un ambiente habilitado para la atención diferenciada de pacientes febriles y posibles casos de dengue, ante el escenario de incremento de lluvias y temperaturas.

En ese contexto, Sheput planteó reforzar los convenios entre EsSalud y el Ministerio de Salud (Minsa) para articular servicios, personal y capacidades frente a las necesidades sanitarias de la población.

La cartera de Trabajo señaló que las supervisiones a establecimientos de EsSalud continuarán con el objetivo de identificar brechas y hacer seguimiento a las medidas adoptadas.