Mediante el programa Llamkasun del Ministerio de Trabajo, el Gobierno destinó S/ 42,7 millones para generar 11,209 empleos temporales en aproximadamente 214 distritos de 20 regiones el país; según informó el Ejecutivo.

Las regiones beneficiadas son encuentran Áncash, Ayacucho, Lambayeque, Huancavelica, Junín, Lima, Apurímac, Cajamarca, Arequipa, Amazonas, San Martín, Puno, Loreto, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, La Libertad, Cusco e Ica.

Estos recursos financiaran las actividades de limpieza y descolmatación de cauces, además de trabajos de prevención frente al fenómeno de El Niño. SE trata de acondicionar zonas expuestas a derrumbes y huaicos, también la recuperación de vías urbanas y rurales.

“Estamos llevando el Estado a los distritos que más lo necesitan. Cada empleo temporal representa un ingreso para una familia”, destacó Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

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De esta manera el proyecto cumple con la finalidad de brindar oportunidades laborales y ejecutar intervenciones que contribuyan a reducir riesgos en la infraestructura de cada zona.

Cabe precisar que el trabajo que ofrece Llamkasun Perú está dirigido a personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de desempleo, subempleo, pobreza o pobreza extrema. Asimismo el programa promueve la participación de personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Los empleos permitirán ejecutar acciones de prevención frente al fenómeno El Niño y recuperar vías, infraestructura y zonas afectadas por emergencias. Foto: MTPE

Recursos para generar empleo en las regiones

El Decreto Supremo N.° 013-2026-TR autorizó S/ 2,274 316 para ejecutar 13 actividades de intervención inmediata y generar 616 empleos temporales en distritos de nueve regiones.

A su vez, el Decreto Supremo N.° 012-2026-TR destinó S/ 147 mil a una actividad en Villa El Salvador, afectado por lluvias e inundaciones, que generará 39 empleos temporales.

Asimismo, el Decreto Supremo N.° 011-2026-TR autorizó S/ 38,340 508 millones para financiar 214 actividades y generar 10,050 empleos temporales en 20 regiones.

Finalmente, el Decreto Supremo N.° 010-2026-TR asignó S/ 1,968 108 millones para 10 actividades en distritos de Junín, que generarán 504 empleos temporales para atender daños por los sismos.