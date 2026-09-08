El MTPE instaló una comisión sectorial que analizará el impacto el impacto de la inteligencia artificial. Foto: MTPE
El MTPE instaló una comisión sectorial que analizará el impacto el impacto de la inteligencia artificial. Foto: MTPE
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Redacción Gestión
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Esta iniciativa del Ejecutivo busca evaluar los posibles cambios que pueden presentarse más adelante, debido a lo que vienen generando este tipo de tecnologías.

“La inteligencia artificial debe transformar el empleo, no desplazar a los trabajadores. Nuestra responsabilidad es conducir este proceso para que la innovación genere productividad”, afirmó el titular del Ministerio de Trabajo.

En esa línea, el ministro Sheput señaló que una de las iniciativas centrales de trabajo de la Comisión será anticiparse a los posibles cambios que generarán las nuevas tecnologías en el mercado laboral. Añadió que uno de los objetivos del equipo de trabajo es identificar las ocupaciones y competencias que serán transformadas por las nuevas tecnologías.

“No podemos esperar que una persona pierda su empleo para recién ofrecerle una alternativa. Debemos anticiparnos, fortalecer sus capacidades y facilitar su tránsito hacia las ocupaciones que demandará el nuevo mercado laboral”, señaló.

, como parte de una agenda orientada a preparar al país frente a los cambios tecnológicos.

¿Quiénes conforman el grupo de trabajo?

La Comisión tendrá una composición multidisciplinaria y contará con la participación del representantes del MTPE, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), los trabajadores y los empleadores. Asimismo, podrá convocar a instituciones publicas y privadas, entre otros organismos.

Además, durante su periodo de funcionamiento, la Comisión analizará los efectos de la inteligencia artificial, la automatización y robotización sobre el empleo. Asimismo, se evaluará los posibles riesgos para la dignidad, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y otros derechos fundamentales laborales.

La Comisión Sectorial estará conformada por profesionales del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, además de otros profesionales. Foto: MTPE
La Comisión Sectorial estará conformada por profesionales del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, además de otros profesionales. Foto: MTPE

En ese contexto, la Comisión tendrá una vigencia inicial de seis meses y al finalizar se elaborará un informe técnico sustentado con todas las evidencias, el cual contará con un diagnostico sobre impactos identificados y pondrá acciones en materia de capacitación.

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