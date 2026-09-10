La iniciativa fue propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y plantea que la mandataria pueda viajar fuera del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia.
La iniciativa fue propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y plantea que la mandataria pueda viajar fuera del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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que busca autorizar la salida del país de la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

La autorización deberá seguir el procedimiento correspondiente antes de concretarse.

De aprobarse la propuesta, este sería el primer viaje internacional de Keiko Fujimori desde que asumió la Presidencia de la República.

La solicitud no detalla el país de destino ni la agenda oficial que cumplirá la presidenta.

Cabe recordar que, para salir del país, el presidente de la República debe contar con una autorización previa del Congreso, tal y como lo establece el artículo 102 de la Constitución. El procedimiento comienza con una solicitud del Poder Ejecutivo, mediante un proyecto de resolución legislativa.

El pedido debe precisar los países o ciudades de destino, el objetivo del viaje y las fechas de salida y retorno. Con todo ello, el Congreso evalúa la solicitud y puede aprobarla o rechazarla.

Si el presidente necesita permanecer más tiempo del autorizado mientras ya se encuentra en el extranjero, deberá solicitar una prórroga al Congreso o, de corresponder, a la Comisión Permanente. Salir del país sin autorización puede constituir una causal de vacancia presidencial, según el artículo 113 de la Constitución.

La solicitud no detalla el país de destino ni la agenda oficial que cumplirá la presidenta. Sin embargo, coincide con la realización de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. (Foto: Presidencia)
La solicitud no detalla el país de destino ni la agenda oficial que cumplirá la presidenta. Sin embargo, coincide con la realización de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. (Foto: Presidencia)

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