La presidenta de la República, Keiko Fujimori, destacó la inversión de US$59 millones realizada por PepsiCo para la construcción de su nuevo mega centro logístico en el Callao y pidió a más empresas apostar por el Perú.

“Es motivo de muchísima alegría y orgullo acompañarlos en la inauguración de esta planta, el Mixing Distribution Center. Y como lo han contado, es el centro de distribución más grande en la región andina y se encuentra acá en el Perú”, señaló durante su intervención.

El proyecto demandó una inversión de US$59 millones y cuenta con cerca de 24 mil m², 29 muelles de carga y 18,560 posiciones de almacenamiento. La infraestructura permitirá modernizar los procesos de almacenamiento, abastecimiento y distribución de PepsiCo, integrando de manera más eficiente las distintas etapas de su operación.

Keiko Fujimori pide más empresas que apuesten por Perú

Fujimori destacó el compromiso de PepsiCo de continuar invirtiendo en el país. “Esa es una inversión de aproximadamente 59 millones de dólares y hay el compromiso de seguir invirtiendo”, sostuvo.

La presidenta también resaltó el alcance de la operación de PepsiCo y su vínculo con trabajadores, productores agrícolas y bodegueros. “Una inversión de esta naturaleza, por supuesto que beneficia a toda la cadena productiva”, afirmó.

En esa línea, Fujimori hizo un llamado a las empresas que evalúan invertir en el país.

“Desde el Gobierno, queremos decirle a PepsiCo Company y a todas las empresas que miran al Perú: aquí tienen un país, un Gobierno que quiere inversión y que entiendan que esto es fundamental para generar empleo, para generar crecimiento, para dar calidad de vida a los ciudadanos y para que estas cifras, sobre todo, lleguen hasta el campo y nos permitan luchar contra la pobreza”, señaló.

“Queremos más empresas como PepsiCo, que produzcan, que innoven, que crezcan, que se atrevan, que fortalezcan nuestra agricultura, la agroindustria, que mejoren la infraestructura, la logística e incorporen tecnología para ser más productivas toda la cadena”, agregó.

La mandataria sostuvo que la responsabilidad del Gobierno es “construir esa confianza”, facilitar los proyectos, reducir las trabas y trabajar con las empresas que apuestan por el Perú.

En ese punto, también destacó mecanismos de participación privada. “Por eso hemos aprobado otras iniciativas, además de Obras por Impuestos, hoy tenemos Servicios por Impuestos que va a poder dinamizar todo ese apoyo”, afirmó.

PepsiCo inauguró un nuevo mega centro logístico para fortalecer su operación en Perú.

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PepsiCo amplía su capacidad logística para responder a la demanda

El nuevo mega centro permitirá incrementar aproximadamente en 43% la capacidad de inventario de producto terminado y en 42% la capacidad de inventario de materias primas, brindando mayor flexibilidad para responder a temporadas de alta demanda, campañas comerciales y variaciones del mercado.

Además, permitirá consolidar procesos que anteriormente se gestionaban desde distintos puntos y fortalecer la coordinación de abastecimiento, producción, inventarios, logística y distribución. La compañía señala que los nuevos espacios de almacenamiento, muelles y flujos internos permitirán mejorar los tiempos de respuesta, la trazabilidad y el nivel de servicio.

“Esta inversión refleja nuestra confianza en el Perú y nuestro compromiso de seguir fortaleciendo nuestra operación en el país. El proyecto nos permite contar con infraestructura moderna, mayor capacidad y procesos más eficientes para responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores”, señaló Francisco Díaz, gerente general de PepsiCo Alimentos Perú.

La inversión forma parte de una cadena que conecta el campo peruano, la producción, la logística y los puntos de venta. PepsiCo trabaja con productores locales y adquiere insumos agrícolas peruanos como papa, maíz y camote, utilizados como insumos principales para productos de marcas como Lay’s, Doritos, Cheetos y Piqueo Snax.

Durante la construcción, el proyecto generó más de 1,000 empleos directos e indirectos, además de movilizar proveedores y servicios vinculados con su desarrollo. En la fase operativa, continuará generando actividad mediante servicios asociados a transporte, mantenimiento, seguridad y otros proveedores de la cadena logística.

Fujimori también se dirigió a la representante de PepsiCo y destacó que se trata del inicio de un proyecto de inversión de largo plazo. “Como tú misma lo has anunciado, este es el inicio de un gran proyecto de inversión a largo plazo, así que yo acompañaré cada vez que haya una ampliación o nuevas plantas por inaugurar”, señaló.

Finalmente, afirmó: “Cada empresa que invierte en el Perú apuesta por nuestro presente, pero sobre todo apuesta por el futuro de todos nosotros. Felicitaciones, PepsiCo, muchas gracias”.

La iniciativa de PepsiCo se alinea con PepsiCo Positive (pep+), la estrategia global de crecimiento sostenible de la compañía, orientada a generar valor para el negocio, las personas y el planeta.