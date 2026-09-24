Si preguntamos a las personas qué significa innovar, estas nos dirán respuestas como crear algo nuevo, mejorar una idea o usar la curiosidad y creatividad para generar novedosas soluciones. Lo cierto es que innovar es cada vez más importante para responder a un entorno de transformación, que puede suceder en el trabajo o la sociedad y nos afecta a todos.

Para entender cómo vemos la innovación y saber qué necesitamos para continuar innovando, en el marco de los 30 años del premio Creatividad Empresarial, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) encargó a Ipsos Perú el Índice de Innovación Ciudadana (IIC), un estudio que midió distintas dimensiones de la innovación ciudadana en jóvenes conectados entre 18 y 45 años de todos los niveles socioeconómicos en el país.

Oportunidades y retos al innovar

La innovación ciudadana permite pasar de recibir soluciones a producirlas. En nuestro caso, tenemos una alta disposición para aprender, probar y mejorar.

De acuerdo con el IIC, el 79% siente que puede mejorar las cosas en su trabajo o comunidad. Entre las principales motivaciones que tienen estas personas están la satisfacción personal, curiosidad o ganas de aprender, superando la necesidad de generar ingresos o resolver una situación económica personal. En los últimos 12 meses, 8 de 10 personas aprendieron algo nuevo por iniciativa propia.

Si bien estas son buenas noticias, el desafío empieza cuando las ideas se deben convertir en acciones: solo uno de cada dos actúa frecuentemente o casi siempre sobre sus ideas de mejora. En donde más se materializan las ideas es en el hogar y el trabajo. En la comunidad quedan más ideas pendientes.

Otro aspecto positivo está en las ganas de compartir. El IIC reporta que 76% comparte lo que aprende con otros; aunque solo el 56% participa en proyectos colaborativos con otras personas.

“Una de las principales fortalezas de los jóvenes peruanos conectados está en esa predisposición de aprender y, sobre todo, en esta mentalidad creativa e innovadora. La brecha que encontramos se da principalmente en la aplicación”. Lucía Wiener

Directora senior de proyectos de investigación social de Ipsos Perú

Cuando se les preguntó sobre los factores limitantes para probar cosas nuevas o implementar mejoras, el 44% respondió la falta de dinero, el 28% la falta de apoyo de otras personas o instituciones; el 26%, la falta de tiempo; y otro 26%, los trámites o gestiones difíciles.

A pesar de estas dificultades, cuando las iniciativas logran concretarse generan un impacto económico directo: el 52% de quienes implementaron mejoras obtuvo ingresos, ahorro o ambos, convirtiendo la innovación en un motor de retorno tangible.

Cerrar las brechas

¿Qué podemos hacer a partir de los resultados del IIC? Primero, entender que los desafíos del Perú requieren respuestas que integren distintos conocimientos, actores y contextos. En el caso del ecosistema de innovación, los actores son la academia, empresas, Estado y ciudadanía.

Con la radiografía de la sociedad que nos brinda el Índice de Innovación, la UPC por su parte reconoce que necesitamos una educación donde el aprendizaje enfrente problemas reales con proyectos aplicados. Innovar se aprende haciendo.

“La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha estado siempre involucrada y promoviendo los procesos de innovación. Este estudio es un primer acercamiento para conocer el capital humano, el talento que tenemos en el Perú, ese potencial innovador que necesitamos para mejorar nuestra competitividad”. Jorge Bossio

Director de Innovación Educativa de UPC – Laureate Perú

La educación también fue un indicador importante en el IIC. El estudió identificó tres niveles de “madurez innovadora”: emergentes, en desarrollo y consolidados. El 82% se ubicó entre los niveles emergente y en desarrollo.

Una revelación clave es que la mayor madurez está relacionada con más emprendimiento, formalidad laboral y educación universitaria: el 40% de los innovadores consolidados tiene educación superior universitaria, frente al 16% de los emergentes. Asimismo, el 78% de los consolidados pertenece a los NSE A/B o C, frente al 37% de los emergentes.

Impulso a las soluciones que transforman el país

El Índice de Innovación Ciudadana confirma que el talento y las ganas de mejorar ya existen en los peruanos. Ahora, el reto está en las instituciones para activar espacios de aplicación real, acompañar el proceso con recursos, y conectar a la ciudadanía con universidades, empresas y Estado para respaldar las ideas.

Bajo esa misma lógica de impulsar el talento local, la UPC organiza cada año Creatividad Empresarial, reconocimiento que desde hace casi tres décadas identifica y premia los proyectos más innovadores del sector público y privado en el país. Iniciativas como esta buscan asegurar que el potencial innovador de los peruanos, evidenciado en este primer Índice, se traduzca en soluciones concretas para el desarrollo del Perú.

Conoce más del Índice de Innovación Ciudadana de la UPC e Ipsos Perú, y descárgalo en: upc.edu.pe/creatividadempresarial .

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