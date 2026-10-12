La presidenta de la república, Keiko Fujimori, junto con el ministro de educación, José Antonio Chang, presentaron este lunes los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar. La mandataria anunció que volverán a aplicarse las expulsiones en el caso de estudiantes que tengan mala conducta.

“Nuevamente vamos a reinstalar las expulsiones, los mas malcriados no van a estar en las aulas”, refirió.

En ese sentido, Fujimori manifestó que “por unos pocos estudiantes malcriados” no se permitirá que se perturbe la tranquilidad de los otros estudiantes.

“No vamos a aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual. El individuo que cometa estos será puesto a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Lo que no puede pasar es que la víctima siga retirándose del colegio y el agresor siga”, destacó.

Bullying el problema con los escolares

Escala de faltas

José Antonio Chang también indicó que los nuevos lineamientos establecerán una clasificación de las faltas en leves, graves y muy graves, con medidas proporcionales según su gravedad. A continuación, conoce qué acciones estarían comprendidas dentro de esta clasificación.

Faltas leves:

Incluyen distracción recurrente en clase o perturbar la atención de los compañeros. Estas son abordadas directamente por los docentes mediante medidas correctivas de carácter formativo. Las sanciones comprenden amonestación verbal o escrita, reparación del daño a bienes afectados, restricción temporal de espacios de recreación o actividades extracurriculares, y separación temporal del aula manteniendo al alumno dentro de la institución.

Faltas graves:

Abarcan daños a la propiedad escolar, reincidencia con 3 o más faltas leves en el año o en un bimestre, uso indebido de celulares, más de 3 tardanzas injustificadas en el bimestre, agresión física leve sin lesión o psicológica, posesión o consumo de sustancias prohibidas, presentación de justificativos adulterados, actos que vulneren la intimidad o dignidad, incitación a retos peligrosos y atentar contra la imagen institucional. Las sanciones las aplica el director e incluyen suspensión escolar de hasta 3 días hábiles (máximo 4 veces al año) y matrícula condicional.

Faltas muy graves:

Comprenden actos de odio o apología de la violencia, acoso escolar (bullying), violencia sexual, extorsión o cobro de cupos, uso de artefactos explosivos o armas, alteración violenta del orden, hurto o robo, discriminación, grabaciones que vulneren la intimidad, destrucción de infraestructura, organización para actividades delictivas o apuestas, falsificación de documentos, venta de sustancias prohibidas, falsa denuncia y fraude en evaluaciones. La sanción estipulada es la separación definitiva o expulsión.

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Colegios. (Foto: GEC)

Principio de autoridad del docente

La presidenta Fujimori también dijo que esta iniciativa tiene como objetivo restituir el principio de autoridad docente y fortalecer el respeto mutuo entre los integrantes de la comunidad educativa, mediante disposiciones que respalden a los maestros.

“Con este nuevo reglamento ellos (maestros) podrán nuevamente corregir, guiar y ayudar a los estudiantes y poner una nota de conducta”, mencionó.

El titular del Minedu comentó que este lunes 12 de octubre se está prepublicando la norma, “por lo que la sociedad civil y especialistas tienen la oportunidad de dar sus opiniones para mejorar este documento”.

Una vez aprobada la norma, los colegios tendrán 30 días para adecuar sus reglamentos internos.