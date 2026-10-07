La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció esta tarde el establecimiento de un comando unificado para enfrentar y derrotar a la criminalidad y la delincuencia.

“Anuncio el establecimiento de un comando unificado para enfrentar y derrotar la criminalidad y la delincuencia. Aquí, en el Cuartel General del Ejército, vamos a establecer un gran centro de control y operaciones para dirigir todas las acciones”, aseguró durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, en San Borja.

Este comando unificado estará integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, informó la mandataria.

En esa línea Fujimori dijo que el Poder Ejecutivo, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú tomaron decisiones fundamentales para proteger a la población.

“El pueblo peruano está desesperado porque sale todos los días a trabajar con miedo de ser extorsionado o de morir en una balacera. El pueblo peruano está decepcionado de que los últimos 26 años sus autoridades no hayan hecho mucho para derrotar a la delincuencia”, aseveró.

Como presidenta del Perú y como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, dijo que no puede permanecer de brazos cruzados mientras los delincuentes y criminales siguen matando a los ciudadanos.

“Es por eso que hoy nos hemos reunido en el COSEDENA, Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y juntos hemos decidido un gran cambio en la lucha contra la delincuencia. Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución”, afirmó.

Grupo elite para las operaciones especiales

Sostuvo, además, que se está conformando un grupo especial de élite de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para las operaciones especiales.

“Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas. Vamos a expulsar en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a los peruanos”, indicó.

Comando unificado estará integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, informó la mandataria, indicó la mandataria. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Control de los penales

La mandatria indicó que se retomará, además, el control de los penales y se dejará incomunicados a los internos que siguen delinquiendo desde las cárceles.

“Estamos creando la Comisión Especial del Ejecutivo de lucha contra la Criminalidad para articular con los ministerios, con todas las instituciones públicas y también las privadas cuando sea necesario”, afirmó.

En esta lucha también se sumarán la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección Nacional de Inteligencia, OSIPTEL y las compañías de telecomunicaciones, señaló la jefa de Estado tras precisar que se transmitirá información veraz, objetiva y en tiempo real sobre el avance y los resultados de esta iniciativa.

En ese marco, la presidenta Fujimori convocó a todas las fuerzas políticas para que se sumen a la lucha contra la delincuencia; al Sistema de Justicia, para que actúe con celeridad y mucha firmeza; y a la empresa privada, para que se sume al esfuerzo de recuperar el principio de autoridad y el Estado de derecho.

“Invito a los gobiernos extranjeros para que compartan con nosotros su experiencia, su tecnología, su información y sus recursos contra el crimen. La defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera”, manifestó.

Finalmente, la mandataria reiteró su respaldo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en el estricto cumplimiento de su misión conforme a ley, así como en la “exigencia firme” de profesionalismo, legalidad, disciplina, reserva y respeto a la democracia y a los derechos humanos.