Tras cuestionar la agresión verbal contra el ministro César Astudillo, la presidenta pidió a los senadores definir su posición frente a la lucha contra la delincuencia. Foto: Captura TV Perú.
Tras cuestionar la agresión verbal contra el ministro César Astudillo, la presidenta pidió a los senadores definir su posición frente a la lucha contra la delincuencia. Foto: Captura TV Perú.
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Redacción Gestión
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“Yo les pido y hago un llamado también al Congreso de la República. Es momento de definiciones. Y tenemos que saber de qué lado están. Y el pueblo peruano nos juzgará”, manifestó la mandataria.

Estas declaraciones las dio durante una conferencia de prensa en el Cuartel General del Ejército del Perú, conocido como el Pentagonito, donde se informaron los avances del Comando Unificado.

Fujimori expresó su respaldo al titular del Interior y destacó su trayectoria como integrante de la operación Chavín de Huántar. “Aquí le expreso mi total respaldo y gratitud a él por su valentía. Los perros ladran, es señal que avanzamos”, señaló.

Asimismo, agradeció a los senadores de Fuerza Popular y de otras agrupaciones políticas que respaldaron al ministro tras los hechos.

Presidenta respalda acciones contra la delincuencia

Según indicó, 1,300 efectivos de ambas instituciones participan en esta estrategia, cuya movilización comenzó hace algunos días en distintas ciudades y regiones del país.

La presidenta consideró que los primeros reportes representan un avance inicial, aunque advirtió que el proceso será largo y difícil. “Que quede bien claro que no hay punto de retorno. Esta decisión es irreversible”, afirmó.

También anunció que se presentarán reportes periódicos sobre las acciones del comando, con cifras, estadísticas e imágenes de los operativos.

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