La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado reanudará el debate sobre las facultades legislativas del Ejecutivo este miércoles 14 de octubre a las 10 de la mañana, informó el senador Carlos Mesía, presidente del grupo parlamentario.

Durante esta jornada contó con la participación de los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez; del Interior, César Astudillo; y de Defensa, Rafael Belaúnde, quienes expusieron sus propuestas para la delegación de atribuciones al Ejecutivo.

La sesión se llevo a cabo en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo y buscaba evaluar el pedido presentado por el Ejecutivo el pasado 29 de agosto, que inicialmente comprendía 66 puntos, de los cuales la Cámara de Diputados aprobó 20.

¿Qué plantearon ministros?

Durante su intervención en la sesión, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez propuso separar en los penales a internos condenados por delitos no violentos y a aquellos considerados de alta peligrosidad, así como aplicar libertad vigilada tras el cumplimiento de condenas por delitos graves.

“Por tanto, una visión que se tiene en la gestión es separar a los no violentos de los violentos en penales especializados”, explicó.

En tanto, el ministro del Interior, César Astudillo, planteó modificar las normas sobre licencias de armas para evitar que el armamento termine en manos de organizaciones criminales.

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También propuso usar herramientas tecnológicas para rastrear a extorsionadores que amenazan a sus víctimas por celulares y aplicaciones de mensajería.

“Hay personas que tienen licencias para caza, para deporte, para colección, y pueden tener una cantidad de armas que no tiene límite”, señaló.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, pidió facultades para que Indeci atienda directamente a la población durante los primeros 15 días de un desastre, sin esperar a que los gobiernos locales completen los registros para distribuir ayuda.

La propuesta busca acelerar la respuesta ante emergencias como el fenómeno de El Niño y ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Altercado durante el debate de facultades

La sesión fue suspendida temporalmente tras un fuerte altercado entre el senador Iber Maraví, el ministro César Astudillo, y el legislador José Giampietri.

El hecho de dio durante la intervención de Ruth Luque, quien fue interrumpida por el titular del Interior, generándose un momento de tensión en el grupo de trabajo.

El parlamentario de Juntos por el Perú, consideró que Astudillo no respetó la participación de su colega y cuestionó la forma en que se dirigió a él después de la intervención.

“El ministro Astudillo se dirige en actitudes corporales, en gestos, incluso hasta en palabras de una manera muy descortés frente a mi persona”, manifestó.

Iber Maraví discutió con ministros y otros legisladores. (Congreso / YouTube)

En esa línea, Maraví señaló al legislador José Giampietri, de Renovación Popular, por la forma en que se aproximó a él durante la discusión.

“Se acerca el senador Giampietri prácticamente para pecharme físicamente, acercando su cuerpo al mío y ya en una actitud prácticamente de un propósito violento”, denunció.