La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció acciones para ampliar la capacidad del establecimiento penitenciario El Milagro, en Trujillo, tras inspeccionar sus instalaciones y supervisar los equipos de seguridad implementados en el recinto. La mandataria sostuvo que el Gobierno ha iniciado la recuperación de los penales del país como parte de la estrategia contra el crimen organizado.

Durante su visita, la jefa de Estado advirtió sobre el hacinamiento que enfrenta el establecimiento penitenciario de La Libertad. “El penal tiene una capacidad para 1,500 internos y tiene más de 6,000 internos. Eso también tiene que ser corregido”, afirmó.

En ese contexto, indicó que sostuvo conversaciones con los ministros de Defensa y de Justicia para evaluar la construcción de tres o cuatro pabellones en el corto plazo, con el objetivo de ampliar la capacidad del recinto.

“Pero, por supuesto, con absoluto control. Este es el inicio de la recuperación de todos los penales a nivel nacional”, remarcó Fujimori. Asimismo, anunció que se impulsarán talleres productivos para los internos.

La mandataria también informó sobre cambios en la administración penitenciaria, entre ellos la designación de un nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de otro director para el penal El Milagro.

Durante el recorrido, constató que las máquinas del establecimiento permanecen inoperativas desde hace tres años y anunció que serán reemplazadas. En contraste, destacó los resultados de los nuevos mecanismos de control y seguridad.

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Control penitenciario y estado de emergencia

Fujimori señaló que, desde el ingreso de las Fuerzas Armadas a los establecimientos penitenciarios, las visitas al penal El Milagro se redujeron en 50%.

“Por supuesto que queremos que los familiares vayan a visitar a los internos, sí, pero ya no podrán ingresar con nada ilegal”, manifestó.

1. La presidenta Keiko Fujimori inspeccionó el penal El Milagro, en Trujillo, donde anunció acciones para ampliar la capacidad del establecimiento, que alberga a más de 6,000 internos pese a tener espacio para 1,500. Foto: Presidencia.

El Gobierno declaró el 5 de septiembre el estado de emergencia por 60 días en cinco penales considerados de alta peligrosidad: Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y El Milagro. La disposición contempla el reforzamiento de la seguridad dentro de los recintos y en sus perímetros exteriores, con participación de la Policía Nacional y apoyo de las Fuerzas Armadas.

Consultada sobre la posibilidad de extender la medida a otros establecimientos penitenciarios, la presidenta respondió afirmativamente y consideró que la intervención conjunta de las instituciones involucradas permite introducir cambios y reforzar la disciplina.

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Despliegue de 890 policías en La Libertad

Como parte de las acciones contra la criminalidad en la región, la presidenta encabezó en la sede de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional la presentación de un contingente de 890 efectivos de unidades especializadas que reforzarán las operaciones en La Libertad.

De ese total, 250 policías fueron trasladados desde Lima a Trujillo. El grupo incluye agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), unidades especializadas en intervenciones de alto riesgo.

La mandataria destacó, además, la llegada de fuerzas de élite a las zonas más peligrosas del país y la conformación de un Comando Unificado para articular el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Se ha formado el comando unificado, así como se hizo para derrotar al terrorismo. Lo vamos a hacer también ahora”, sostuvo.

Fujimori también convocó al sector privado, a la población organizada y a los tres niveles de Gobierno a contribuir con tecnología y apoyo logístico para las operaciones. En esa línea, informó que coordinaba con la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, la atención de las necesidades logísticas de un batallón del Ejército que llegará a la región.

Keiko Fujimori pide sentencias para los detenidos

La presidenta también dirigió un llamado a las instituciones del sistema de justicia para que las intervenciones policiales se traduzcan en resultados judiciales.

“Nosotros vamos a ir a capturarlos. Pero acá también invoco al sistema de justicia, que el esfuerzo de nuestros hombres tenga resultados. Porque, ¿de qué sirve que haya cientos de detenidos?”, cuestionó.

REFORZAMOS EL CONTROL DE LOS PENALES PARA ENFRENTAR AL CRIMEN ORGANIZADO. La presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó a Trujillo para inspeccionar el penal El Milagro, supervisar su Centro de Control y recibir los resultados de la requisa y las intervenciones de seguridad ejecutadas en el establecimiento. El Gobierno refuerza las acciones de control penitenciario como parte de su estrategia de lucha contra la criminalidad y el crimen organizado. #ComandoUnificado — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 9, 2026

En ese sentido, insistió en que las personas capturadas deben afrontar los procedimientos correspondientes y recibir una sentencia cuando se determine su responsabilidad.

“Yo apelo al sistema de justicia a que, cuando tengamos detenidos, sean procesados y luego sentenciados”, enfatizó.

La mandataria también pidió a los medios de comunicación continuar fiscalizando la actuación de las autoridades y reconocer el trabajo de policías, militares, fiscales y jueces que participan en la lucha contra la delincuencia.

Asimismo, aseguró que las requisas y los operativos de control continuarán. “Las requisas serán constantes, los rastrillajes también”, afirmó.

Resultados de los operativos en Trujillo

Antes de la llegada de la presidenta a Trujillo, las fuerzas del orden realizaron intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Según el balance presentado por las autoridades, los operativos permitieron capturar a 13 personas con requisitoria vigente, desarticular tres bandas criminales y recuperar cinco vehículos robados.

También se incautaron US$ 42,000 presuntamente vinculados a la minería ilegal y se detuvo a otras 34 personas. Además, se intervino a 200 ciudadanos extranjeros, de los cuales 60 se encontraban en situación migratoria irregular: 50 venezolanos, nueve colombianos y un ecuatoriano. De acuerdo con la información proporcionada, estas 60 personas serían expulsadas del país.

Visita a El Salvador

En otro momento, Fujimori confirmó que viajará a El Salvador los días 29 y 30 de octubre, tras recibir la autorización del Congreso. La visita, a invitación del presidente Nayib Bukele, tendrá como eje principal la seguridad ciudadana.

La mandataria adelantó que visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de alta seguridad en ese país, donde también se desarrollan actividades productivas.

La agenda incluirá reuniones relacionadas con salud, educación y comercio. Según indicó, ambos países trabajan en un futuro Tratado de Libre Comercio.

Fujimori añadió que la delegación peruana estará integrada por ministros de Estado y que aprovechará la visita para invitar a Bukele a realizar un viaje oficial al Perú.