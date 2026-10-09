Keiko Fujimori establece comando unificado contra el crimen organizado. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori establece comando unificado contra el crimen organizado. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta Keiko Fujimori anunció la creación del Comando Unificado para enfrentar y derrotar la criminalidad y la delincuencia, que une las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar la criminalidad y proteger a la población.

La jefa de Estado señaló que esta decisión responde al mandato establecido en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, que dispone como deber primordial del Estado, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general.

¿Quiénes conforman el Comando Unificado?

Fuerzas Armadas

  • Aporte de medios tácticos, inteligencia y personal especializado.

Policía Nacional

  • Unidades de élite y especializadas de la PNP.
  • Recuperación del control del territorio.
  • Despliegue en zonas prioritarias con alta incidencia delictiva.
  • Enfrentar y derrotar al crimen organizado.
  • Coordinar operaciones de inteligencia conjuntas entre las FF. AA. y la PNP.
  • Brindar una respuesta más rápida y efectiva frente a la extorsión, el sicariato y otros delitos.
Keiko Fujimori. Foto: Presidencia.
Keiko Fujimori. Foto: Presidencia.

¿Qué acciones se tomarán?

  • Operativos de búsqueda y captura en todo el país.
  • Operaciones especiales con un grupo de élite.
  • Expulsión de extranjeros que ingresaron al país para delinquir.
  • Operaciones de inteligencia para desarticular bandas criminales.

Grupo elite para las operaciones especiales

“Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas. Vamos a expulsar en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a los peruanos”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori anuncia comando unificado de FF.AA. y PNP para enfrentar delincuencia
Oficializan autorización de viaje de presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España
Senado debatirá este miércoles autorización para viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España
Poder Ejecutivo pide al Senado autorización para viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.