La presidenta Keiko Fujimori anunció la creación del Comando Unificado para enfrentar y derrotar la criminalidad y la delincuencia, que une las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar la criminalidad y proteger a la población.

La estrategia contempla 1,350 efectivos, un grupo especial de élite y un centro de control y operaciones para dirigir las acciones contra las organizaciones criminales.

La jefa de Estado señaló que esta decisión responde al mandato establecido en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, que dispone como deber primordial del Estado, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general.

Este comando unificado estará integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, informó la mandataria.

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¿Quiénes conforman el Comando Unificado?

Fuerzas Armadas

Aporte de medios tácticos, inteligencia y personal especializado.

Policía Nacional

Unidades de élite y especializadas de la PNP.

Recuperación del control del territorio.

Despliegue en zonas prioritarias con alta incidencia delictiva.

Enfrentar y derrotar al crimen organizado.

Coordinar operaciones de inteligencia conjuntas entre las FF. AA. y la PNP.

Brindar una respuesta más rápida y efectiva frente a la extorsión, el sicariato y otros delitos.

Keiko Fujimori. Foto: Presidencia.

¿Qué acciones se tomarán?

Operativos de búsqueda y captura en todo el país.

Operaciones especiales con un grupo de élite.

Expulsión de extranjeros que ingresaron al país para delinquir.

Operaciones de inteligencia para desarticular bandas criminales.

Grupo elite para las operaciones especiales

Fujimori sostuvo días atrás que se está conformando un grupo especial de élite de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para las operaciones especiales.

“Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas. Vamos a expulsar en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a los peruanos”, indicó.