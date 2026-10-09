El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, destacó la creación del Comando Unificado Contra el Crimen Organizado para articular las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Foto: Mindef.
El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, destacó la creación del Comando Unificado Contra el Crimen Organizado para articular las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Foto: Mindef.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , sostuvo que el Estado debe asumir una posición más activa en la .

“El Estado debe recuperar la ofensiva en esta guerra. No podemos estar a la defensiva o reaccionando permanentemente. Tenemos que tomar la ofensiva e ir tras ellos”, manifestó al destacar la .

Esta nueva instancia reúne a personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el propósito de coordinar sus capacidades y fortalecer las acciones contra las redes delictivas.

¿Quiénes integrarán el comando unificado?

El comando contará con 500 miembros del Ejército, personal de las Fuerzas Especiales Conjuntas y efectivos de unidades especializadas de la PNP, como la SUAT y el GRECCO. Foto: Mindef.
El comando contará con 500 miembros del Ejército, personal de las Fuerzas Especiales Conjuntas y efectivos de unidades especializadas de la PNP, como la SUAT y el GRECCO. Foto: Mindef.

La estrategia también contempla la coordinación con el Ministerio del Interior, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y otras entidades vinculadas con la administración de justicia.

El señaló que uno de los ejes de esta intervención será la generación de inteligencia de calidad y oportuna, para facilitar que las fuerzas del orden actúen de manera articulada contra las organizaciones criminales. Asimismo, indicó que se implementará un programa intensivo de rastrillaje urbano.

Belaunde: “La democracia no puede ser boba”

El ministro remarcó que la finalidad de estas acciones es recuperar la tranquilidad de la población y garantizar el Estado de derecho, en un contexto en el que la delincuencia afecta la seguridad de los ciudadanos y el funcionamiento de los negocios.

“La democracia no puede ser boba. Necesitamos un país donde la gente pueda vivir en paz, donde uno pueda salir a la calle sin tener que pagar un cupo, sin ser extorsionado, asesinado, donde los negocios, el pequeño empresario, puedan funcionar en paz”, afirmó.

Belaunde insistió en que la respuesta del Estado debe permitir que los ciudadanos desarrollen sus actividades sin amenazas ni extorsiones, y que los pequeños empresarios puedan operar con seguridad.

TE PUEDE INTERESAR

Crimen organizado ahora es visto como “economías ilegales armadas en Perú”
Keiko Fujimori habla en la ONU de los desafíos de su gobierno: crimen organizado y educación
Marco Rubio garantiza apoyo de Estados Unidos al Perú para enfrentar al crimen organizado
FBI y PNP firmaron acuerdo contra el crimen organizado, pero el actual Gobierno lo desconocía

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.