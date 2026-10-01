Las operaciones contra organizaciones criminales estarían a cargo de los comandos de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas. Foto: Mindef.
Las operaciones contra organizaciones criminales estarían a cargo de los comandos de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas. Foto: Mindef.
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Redacción Gestión
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El y, para ello, , informó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

El titular del sector explicó que como Los Pulpos, La Jauría y el Tren de Aragua. Esto permitiría que las Fuerzas Armadas conduzcan operaciones militares contra dichas organizaciones.

“Lo que estamos pidiendo es que se nos permita declarar ‘grupo hostil’ a Los Pulpos, a La Jauría, al Tren de Aragua, y poder conducir contra ellos operaciones militares a cargo de los comandos de las operaciones especiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina”, señaló Belaunde.

Presupuesto para los F-16

Belaunde indicó que la compra responde a un requerimiento técnico de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y sostuvo que los recursos permitirán cumplir con el compromiso asumido previamente.

El Gobierno plantea declarar como “grupos hostiles” a organizaciones criminales como Los Pulpos, La Jauría y el Tren de Aragua, explicó el titular de Defensa, Rafael Belaunde. Foto: Mindef.
El Gobierno plantea declarar como “grupos hostiles” a organizaciones criminales como Los Pulpos, La Jauría y el Tren de Aragua, explicó el titular de Defensa, Rafael Belaunde. Foto: Mindef.

“Es el segundo tramo de un lote de 24 aviones, que es el análisis técnico de las Fuerzas Armadas, que es lo que requiere el Perú para tener un poder disuasivo”, manifestó.

Asimismo, señaló que, al asumir el cargo, encontró que el gobierno anterior no había previsto recursos para cubrir las pensiones de militares y policías en retiro, por lo que el financiamiento estatal estaba contemplado solo hasta julio.

Para atender este déficit, indicó que se destinaron cerca de S/ 500 millones provenientes del crédito suplementario.

Intervenciones preventivas

Por otro lado, Belaunde informó que el Ejército realiza trabajos preventivos en 27 puntos críticos, principalmente en Tumbes y Piura. En estas zonas, señaló que ya se removieron cerca de 500,000 metros cúbicos de sedimentos.

Las labores también se ejecutan en el río Rímac, donde se viene realizando la remoción de rocas de gran tamaño y la fortificación de los bordes para canalizar el cauce.

El ministro agregó que también se están instalando geomallas para contener posibles deslizamientos de rocas.

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