Congreso promulga ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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sean procesados exclusivamente en el fuero militar policial por delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones.

y en la militar o policial por los mismos hechos y personas.

A través de una nota de prensa, Según el pronunciamiento, la norma se garantiza el principio jurídico ne bis in idem (que significa “no dos veces por lo mismo”).

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Ante conflictos de competencia,

Para las Fuerzas Armadas, se considera delito de función cualquier acto cometido durante acciones militares orientadas al orden interno o en un estado de emergencia.

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En el caso de la Policía Nacional del Perú (PNP), se incluyen como funciones la prevención, investigación del delito, control de identidad, labores de inteligencia y vigilancia de fronteras, entre otras.

Asimismo,

Congreso promulga ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinari. (Foto: Andina)
Congreso promulga ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinari. (Foto: Andina)

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