El presidente José María Balcázar aclaró este martes que la solicitud remitida al Congreso no corresponde a la exigencia de una pensión vitalicia, sino a la actualización de una prestación previsional derivada de su condición de vocal supremo en el Poder Judicial.

Según dijo, se trató de “un error de interpretación” en el área legal, dado que su reclamo corresponde a la reactivación y ajuste de la pensión a la que tiene derecho por haber sido magistrado.

“Ha habido un error de interpretación en la solicitud. Estoy reclamando nada más que me reactualicen mi pensión como vocal supremo que tengo en el Poder Judicial”, acotó.

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A su criterio, no pretende “ninguna pensión vitalicia” y su pedido solo se basa en la actualización de su manutención como vocal supremo en el Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo y el área legal de Balcázar deberán entregar a la brevedad la documentación que respalde la solicitud de actualización —como, por ejemplo, resoluciones judiciales, constancias de cese como vocal supremo y normativas aplicables— para que el Congreso y la opinión pública puedan evaluar el carácter administrativo del trámite.

De acuerdo con especialistas consultados por Gestión, Balcázar no puede recibir una pensión vitalicia como expresidente debido a que no fue elegido constitucionalmente por la ciudadanía para este cargo.

El mismo criterio aplicaría para José Jerí, quien recientemente reconoció que “meditará” para pedir una eventual pensión vitalicia por su rol como exmandatario de la República.