Una revisión de la ejecución presupuestal en el Estado reveló un patrón de gasto público durante los primeros cuatro meses del gobierno de José María Balcázar, donde se mostraría cómo diversas entidades del Ejecutivo habrían utilizado recursos estatales para presuntamente financiar beneficios y actividades internas ajenas con las prioridades de las funciones de las entidades.

Según reveló un reportaje de Cuarto Poder, una de las entidades sería el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en donde, bajo la gestión de Balcázar, se asignaron cerca de S/100,000 soles para celebrar su 57 aniversario, incluyendo pagos por coffee break, una ginkana, camisetas de algodón con logo corporativo y un almuerzo de integración contratado a la empresa Polladas Nino SAC.

En el Ministerio del Ambiente (MINAM) se detectó un gasto de S/11,600 soles en desayunos por su 18 aniversario y, además, desembolsos para la compra de kits antiestrés y de relajación con almohadillas de semillas aromáticas para el personal.

Paralelo a ello, el Despacho Presidencial pagó servicios de coffee break para talleres de paternidad y ética, así como bebidas gaseosas.

Por otro lado, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se registró la compra de monederos de cuero unisex y 48 juegos de manicura de 7 piezas destinados a las trabajadoras de la institución. A su vez, el Ministerio de la Producción (Produce) utilizó fondos para remodelar el despacho del viceministro de Mype e Industria, adquiriendo mobiliario y electrodomésticos como un sofá de madera, una mesa de reuniones de melamina, una sandwichera y un termo hervidor.

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Otras entidades del Poder Ejecutivo durante la gestión de Balcázar también realizaron contrataciones similares.

Por ejemplo, Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) pagó por una charla sobre el marco legal de los símbolos patrios, mientras que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) desembolsó S/4,800 soles a la Clínica Javier Prado para aplicar a sus trabajadores vacunas privadas contra la influenza.

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La lista de los servicios contratados (según Cuarto Poder)

Despacho Presidencial

Servicio de coffee break para el “taller de celebración de las paternidades”

Contrato de suministro de bebidas gaseosas

Otro servicio de coffee break para el “taller de vocación de ética e integridad”

Ministerio de Energía y Minas

Servicio de coffee break para la actividad por el 57 aniversario del ministerio – S/15,600

Servicio de organización de evento para la ginkana por el 57 aniversario – S/28,600

Actividades recreativas / actividad lúdica dirigida a los servidores – S/850

Servicio de organización de evento para la actividad principal por el aniversario – S/6,850

Adquisición de camisetas de algodón piqué, manga corta, con logo para el evento del 57 aniversario – S/35,000

Servicio de alimentación para el “taller de integración” con el proveedor Polladas Nino SAC - S/27.000

Ministerio del Ambiente

Servicio de alimentación tipo “box de desayuno” – S/11,600 soles.

Adquisición y suministro de kits para el manejo de estrés – S/3,600 soles.

Adquisición de implementos para el control del estrés y la ansiedad, como prevención de riesgos psicosociales y fortalecimiento del clima laboral – S/4,110 soles.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Adquisición de monederos de cuero unisex

Compra de 48 unidades de juegos de manicure de 7 piezas

Ministerio de la Producción (despacho viceministerial de Mype e Industria)

Adquisición de sandwichera para la cocina del despacho viceministerial – S/958 soles.

Adquisición de termo hervidor eléctrico para los ambientes del despacho viceministerial – S/349

Adquisición de mesa de melamina para la sala de reuniones del despacho viceministerial – S/8,000

Adquisición de sofá de madera de tres, dos y un cuerpo con tapiz de cuerina – S/7,900

Ositran

Servicio de charla “Fundamentos y marco legal de los símbolos de la patria”

ProInversión

Servicio de suministro y aplicación de vacuna contra la influenza 2026 en beneficio del personal de ProInversión, con proveedor a la Clínica Javier Prado - S/4,800 soles.