Gobierno de Balcázar habría utilizado recursos públicos en gastos innecesarios. Foto: GEC
Gobierno de Balcázar habría utilizado recursos públicos en gastos innecesarios. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

habrían utilizado recursos estatales para presuntamente financiar beneficios y actividades internas ajenas con las prioridades de las funciones de las entidades.

Según reveló un reportaje de Cuarto Poder, una de las entidades sería

En el Ministerio del Ambiente (MINAM) se detectó un gasto de S/11,600 soles en desayunos por su 18 aniversario y, además, desembolsos para la compra de kits antiestrés y de relajación con almohadillas de semillas aromáticas para el personal.

LEA TAMBIÉN: Presidente Balcázar afirma que indulto a Pedro Castillo “está todavía en trámite”

Paralelo a ello,

Por otro lado, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se registró la compra de monederos de cuero unisex y 48 juegos de manicura de 7 piezas destinados a las trabajadoras de la institución.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial rechazó el pedido de prescripción del presidente José María Balcázar

Otras entidades del Poder Ejecutivo durante la gestión de Balcázar también realizaron contrataciones similares.

Por ejemplo, Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) pagó por una charla sobre el marco legal de los símbolos patrios, mientras que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) desembolsó S/4,800 soles a la Clínica Javier Prado para aplicar a sus trabajadores vacunas privadas contra la influenza.

LEA TAMBIÉN: Balcázar garantiza presupuesto para elecciones regionales y municipales con crédito del Congreso

La lista de los servicios contratados (según Cuarto Poder)

Despacho Presidencial

  • Servicio de coffee break para el “taller de celebración de las paternidades”
  • Contrato de suministro de bebidas gaseosas
  • Otro servicio de coffee break para el “taller de vocación de ética e integridad”

Ministerio de Energía y Minas

  • Servicio de coffee break para la actividad por el 57 aniversario del ministerio –  S/15,600
  • Servicio de organización de evento para la ginkana por el 57 aniversario – S/28,600
  • Actividades recreativas / actividad lúdica dirigida a los servidores – S/850
  • Servicio de organización de evento para la actividad principal por el aniversario – S/6,850
  • Adquisición de camisetas de algodón piqué, manga corta, con logo para el evento del 57 aniversario – S/35,000
  • Servicio de alimentación para el “taller de integración” con el proveedor Polladas Nino SAC -  S/27.000

Ministerio del Ambiente

  • Servicio de alimentación tipo “box de desayuno” – S/11,600 soles.
  • Adquisición y suministro de kits para el manejo de estrés – S/3,600 soles.
  • Adquisición de implementos para el control del estrés y la ansiedad, como prevención de riesgos psicosociales y fortalecimiento del clima laboral – S/4,110 soles.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

  • Adquisición de monederos de cuero unisex
  • Compra de 48 unidades de juegos de manicure de 7 piezas

Ministerio de la Producción (despacho viceministerial de Mype e Industria)

  • Adquisición de sandwichera para la cocina del despacho viceministerial – S/958 soles.
  • Adquisición de termo hervidor eléctrico para los ambientes del despacho viceministerial – S/349
  • Adquisición de mesa de melamina para la sala de reuniones del despacho viceministerial – S/8,000
  • Adquisición de sofá de madera de tres, dos y un cuerpo con tapiz de cuerina – S/7,900

Ositran

  • Servicio de charla “Fundamentos y marco legal de los símbolos de la patria”

ProInversión

  • Servicio de suministro y aplicación de vacuna contra la influenza 2026 en beneficio del personal de ProInversión, con proveedor a la Clínica Javier Prado -  S/4,800 soles.
El gobierno de Balcázar habría autorizado gastos por aniversarios, talleres, kits antiestrés, polladas y otros, en cuatro meses de gestión. Foto: Cuarto Poder
El gobierno de Balcázar habría autorizado gastos por aniversarios, talleres, kits antiestrés, polladas y otros, en cuatro meses de gestión. Foto: Cuarto Poder

TE PUEDE INTERESAR

PCM anunció la declaratoria de emergencia en distritos afectados por el sismo en Junín
PCM aprobó proyecto de ley para crear un nuevo distrito, ¿dónde se ubicaría?
Gobierno declara estado de emergencia en Pisco para reforzar lucha contra inseguridad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.