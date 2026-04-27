Los votantes decidirán en una segunda vuelta en junio quién sucederá al presidente interino, José María Balcázar, de 83 años, si es que aún ocupa el cargo para entonces. Composición: Gestión
Los votantes decidirán en una segunda vuelta en junio quién sucederá al presidente interino, José María Balcázar, de 83 años, si es que aún ocupa el cargo para entonces. Composición: Gestión
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Agencia Bloomberg
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La función tiene todos los atributos del poder, pero carece de autoridad real. Un solo paso en falso puede derivar en una destitución pública y sin ceremonia, y posiblemente en una pena de cárcel.

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