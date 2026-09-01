Los integrantes de la comisión pidieron que la sesión con los ministros se realice lo antes posible. Foto: Andina/Composición
Los integrantes de la comisión pidieron que la sesión con los ministros se realice lo antes posible. Foto: Andina/Composición
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Redacción Gestión
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para evaluar la respuesta del Gobierno ante la delincuencia.

La decisión fue aprobada con 17 votos a favor y se tomó después de la captura en Bolivia de Johnson Smit Cruz Torres, conocido como Jhonsson Pulpo, presunto cabecilla de la banda criminal Los Pulpos.

para explicar las estrategias del Ejecutivo contra la delincuencia y el crimen organizado.

Por otro lado, los integrantes de la comisión pidieron que la sesión con los ministros se realice lo antes posible. Sin embargo, la fecha y hora exacta será acordada en la próxima reunión del grupo de trabajo.

no estuviera en Trujillo tras el asesinato de cuatro personas y un secuestro.

Por otro lado, congresistas de Fuerza Popular defendieron la presencia estatal en La Libertad mediante la visita del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien acudió para coordinar medidas de seguridad.

Los titulares del Interior y Defensa deberán explicar las estrategias del Ejecutivo contra la delincuencia. Foto: Andina.
Los titulares del Interior y Defensa deberán explicar las estrategias del Ejecutivo contra la delincuencia. Foto: Andina.

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