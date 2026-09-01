La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad citar a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde, para evaluar la respuesta del Gobierno ante la delincuencia.

La decisión fue aprobada con 17 votos a favor y se tomó después de la captura en Bolivia de Johnson Smit Cruz Torres, conocido como Jhonsson Pulpo, presunto cabecilla de la banda criminal Los Pulpos.

Los titulares del Interior y Defensa deberán acudir ante el grupo parlamentario para explicar las estrategias del Ejecutivo contra la delincuencia y el crimen organizado.

Por otro lado, los integrantes de la comisión pidieron que la sesión con los ministros se realice lo antes posible. Sin embargo, la fecha y hora exacta será acordada en la próxima reunión del grupo de trabajo.

Cabe recordar que, en este contexto, legisladores de las bancadas de Ahora Nación y Renovación Popular cuestionaron que César Astudillo no estuviera en Trujillo tras el asesinato de cuatro personas y un secuestro.

Por otro lado, congresistas de Fuerza Popular defendieron la presencia estatal en La Libertad mediante la visita del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien acudió para coordinar medidas de seguridad.