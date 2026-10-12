El cambio propuesto apunta a complementar las reglas de convivencia con un régimen de disciplina escolar. Foto: Andina
El cambio propuesto apunta a complementar las reglas de convivencia con un régimen de disciplina escolar. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Educación (Minedu) publicó este lunes un proyecto de decreto supremo que fija los lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la educación básica.

De esta manera, se busca recibir comentarios de entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general.

La RM 613-2026-MINEDU lleva la firma del ministro José Antonio Chang, y establece un periodo de 15 días calendario para la consulta pública.

¿Qué busca cambiar el Minedu?

Tras las recientes declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori para endurecer ciertos criterios de disciplina entre los escolares, .

Este marco no fija un régimen de gradualidad de medidas frente a conductas que afectan reiteradamente el desarrollo de las actividades escolares. Esta resolución no aclara las medidas que se aplicarían entre estudiantes ni cómo se graduarían.

Por eso, el Minedu busca cambiar dicho extremo para incorporar un capítulo de régimen disciplinario que complemente, sin contradecir, la gestión de la convivencia escolar.

Los interesados deberán utilizar el “Formato de comentarios, aportes u opiniones”, incluido como Anexo II, y remitirlo al correo . Se podrán enviar las sugerencias del 13 al 27 de octubre de este año.

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