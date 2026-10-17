No obstante, la cifra es menor que el promedio (25%) de los 38 países miembros y de las otras naciones también consideradas en la evaluación: Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Bulgaria, China, Croacia, India, Indonesia, Rumanía, Sudáfrica y Tailandia. Dado el panorama, ¿cómo se prepara nuestro país para el relevo?

Débil mirada a largo plazo

Liliana Miranda, investigadora adjunta de GRADE, considera que “lo importante de aquel 22% no es calcular cuántos profesores se jubilarán”, es definir quiénes van a ingresar a la profesión y con qué calidad de formación.

Combina este indicador con la marcada caída de natalidad en el Perú —las mujeres pasaron de tener 6.8 hijos entre los años 40 y 60 a 1.7 en la actualidad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)—. Para ella, en un futuro, la menor cantidad de alumnos podría amortiguar el volumen total de docentes requeridos.

Incluso remarca que el descenso poblacional provocará que las escuelas en áreas rurales dispersas sean aún más pequeñas, lo que exige reestructurar la oferta docente y la infraestructura.

Coincide Marilú Martens, extitular del Ministerio de Educación (Minedu): “No creo que este dato deba asustarnos, pero sí debe alertarnos. [...] ¿Qué docentes necesita nuestro país para los próximos 20 años? Porque la escuela está cambiando y nuestro estudiantes también".

Menciona, en esa línea, que en las últimas décadas se han alcanzado algunos hitos que preparan el camino para el devenir del sistema, como el Proyecto Educativo Nacional de 2007, la Carrera Pública Magisterial, la Ley de Reforma Magisterial y el Marco del Buen Desempeño Docente.

Miranda observa lo mismo, pero hace una acotación: “A pesar que el Perú hizo muchos esfuerzos con la Carrera Pública Magisterial a mediados de la década pasada, la reforma de la formación inicial docente [la base para los demás grados] empezó muy tarde. Además coincidió con el periodo de inestabilidad política de los 10 últimos años, lo cual ha dificultado su continuidad y consolidación”.

Recuerda que “todos estos cambios todavía no se han traducido, en realidad, en una transformación profunda de la instrucción”.

“Hay una distancia importante entre lo que propone la currícula que se renovó y las prácticas de enseñanza. Sigue predominando una enseñanza esquemática”, añade. En efecto, la exministra Martens también lo remarca: falta consolidar una política de Estado de largo plazo que traduzca la evidencia existente en planificación anticipada de las especialidades, sobre todo, más golpeadas: matemática y ciencias, recoge la OCDE en el estudio.

“En otras palabras, hemos tenido información, pero no siempre hemos logrado que esa información se convierta en planificación”, precisa.

Este Diario se comunicó con el Minedu con el objetivo de conocer cómo planea preparar el sistema nacional para el relevo, pero, hasta el cierre de este informe, la cartera no contestó.

Perú necesita atraer nuevas generaciones mientras una parte del magisterio se acerca a la jubilación. (Foto: Minedu)

Una cobertura docente no es garantía de éxito

En su análisis, el organismo internacional también detalla que 20% de los jóvenes peruanos entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja (ninis), cifra superior al promedio de las otras naciones, 13%. Asimismo, los trabajadores con nivel educativo inferior a la secundaria completa ganan 35% menos que el promedio nacional.

“Para mí los datos están relacionados porque no estamos hablando solamente de cuántos docentes tendremos dentro de 10 años. Estamos hablando de qué sistema educativo necesitamos para que un niño que ingresa a la escuela pueda desarrollar una trayectoria que le permita aprender, terminar la secundaria, continuar una educación técnica o universitaria [...]. De lo que estamos hablando es de proyectos de vida” , subraya Martens al respecto.

Complementa Miranda: “Yo creo que en el país hemos avanzado en cobertura [docente], pero es cierto que todavía tenemos muchos jóvenes que llegan al final de la educación básica con trayectorias marcadas por interrupciones, atraso, abandono, y obviamente también con importantes brechas de aprendizaje [...]. Ahí tenemos como desafío preguntarnos qué oportunidades reales les abre la secundaria una vez que egresan”.

Para ambas especialistas, la meta del colegio debe ser garantizar que los egresados puedan continuar estudios superiores e incorporarse exitosamente al mercado laboral. Y aquello solo se logra mediante profesores con perfiles adecuados para responder a las necesidades territoriales.

¿Por qué cada vez menos peruanos eligen la carrera de Educación en el Perú? (Foto: Andina)

Valorización del docente

Martens enfatiza que el relevo generacional no debe ser una sustitución automática: se requieren etapas de inducción, mentoría y formación continua para los docentes en sus primeros años de ejercicio. Por ello, considera oportuno el aprovechamiento de los maestros experimentados.

“El 22% de docentes senior representa un valioso activo de experiencia que debe canalizarse mediante un sistema de mentoría para acompañar a los principiantes sin perder ese conocimiento acumulado”, explica.

A su turno, Miranda señala que, para atraer talento de altura enfocado en la enseñanza, se debe paliar un importante desconocimiento que hay entre los ciudadanos, los estudiantes de secundaria e incluso en espacios técnicos sobre las remuneraciones actuales. Muchos siguen creyendo que un profesor gana salarios de hace 10 o 15 años: alrededor de S/ 1,500.

No obstante, los sueldos de la Carrera Pública Magisterial varían según la escala, de la primera a la octava, y la jornada laboral (30 o 40 horas semanales). Para 2026, los montos oficiales de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) son los siguientes:

Escala Jornada de 30 horas Jornada de 40 horas Primera S/ 3,500.70 S/ 4,667.60 Segunda S/ 3,850.77 S/ 5,134.36 Tercera S/ 4,200.84 S/ 5,601.12 Cuarta S/ 4,550.91 S/ 6,067.88 Quinta S/ 5,251.05 S/ 7,001.40 Sexta S/ 6,126.23 S/ 8,168.30 Séptima S/ 6,651.33 S/ 8,868.44 Octava S/ 7,351.47 S/ 9,801.96

Incluso resalta que la carrera también abre la oportunidad de asumir funciones directivas, lo que representa un incremento remunerativo adicional.

Propone, así, que el Ministerio de Educación realice campañas de comunicación más agresivas y fortalezca la orientación vocacional. La finalidad es informar con claridad sobre la estructura salarial real y las posibilidades de desarrollo profesional.

EL DATO

La proporción de becas estatales elegidas por los estudiantes para seguir la formación en Pedagogía nunca ha superado el 10% o 11%. Es decir, la docencia es una opción minoritaria frente a otras carreras, expresan desde GRADE.