Una generación de profesores se acerca al retiro y eso representa un reto para el sistema educativo peruano, según especialistas. (Foto:Andina).
Una generación de profesores se acerca al retiro y eso representa un reto para el sistema educativo peruano, según especialistas. (Foto:Andina).
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Camila Vera
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Una parte del sistema educativo de Perú registra su propia “cuenta regresiva”: el 22% de los docentes de secundaria tiene 55 años o más. Así lo detectó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el “Education at a Glance 2026″ (Panorama general de la educación 2026), el informe anual que ofrece una radiografía y estadística para evaluar el progreso en el sector.

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