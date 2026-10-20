Pleno del Senado. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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, en el que se debatirá el pedido de facultades legislativas remitido por el Gobierno de Keiko Fujimori.

La sesión iniciará a las 10:00 a.m., y para que sea validada en la cámara alta, requiere la mayoría simple.

“Por fin vamos a dar paso al debate final de las facultades. Esperamos tener el quórum y la aprobación de todas las bancadas porque vemos que los anuncios respecto a El Niño y la inseguridad ciudadana todos son fatalistas. No puede haber bancada política que se oponga a ello”, dijo Juan Carlos del Águila, senador por Fuerza Popular.

En tanto, Katherine Ampuero (Renovación Popular) advirtió que frentes como Juntos por el Perú “le han dicho no a todo”, e instó a las otras bancadas a validar el pliego de facultades porque no se ha desnaturalizado lo aprobado por diputados.

“De los 7 puntos agregados en facultades, 6 están vinculados a . Diputados aprobaron 20 puntos encajados en esas materias”, precisó a la prensa.

Daniel Barragán, senador de OBRAS, señaló que se debe buscar lo mejor para el país, y descartó que el voto de su bancada respondiera a un supuesto negociado por la reciente designación de su hermana, María del Carmen Barragán, como asesor II en la presidencia de EsSalud.

“Totalmente descarto esa posición. Mi hermana es una profesional A1 que ha trabajado más de 20 años en el Poder Ejecutivo, como directora nacional de Justicia y gerente general de EsSalud, y seguramente es el motivo que ella conoce a los presidentes de EsSalud para que la puedan nombrar y apoye”, apuntó a la prensa.

Barragán aclaró que no ha cruzado palabra alguna con el ministro de Trabajo, Juan Sheput, y que tampoco conoce a la presidenta de EsSalud, Zulema Tomás.

Ausentismo en comisión

Vale añadir que la Comisión de Constitución del Senado aprobó el texto remitido desde la Cámara de Diputados, y

Solo participaron 7 de los 12 senadores que integran el grupo de trabajo en cuestión —OBRAS, Fuerza Popular y Renovación Popular—; mientras que Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú se ausentaron.

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