La elección del próximo alcalde de Lima, la capital de Perú, para el periodo 2027-2030, sigue sin definirse 15 días después de haberse celebrado las elecciones locales, a la espera de los resultados de 1,201 actas aún pendientes de revisión por los jurados electorales locales por tener impugnaciones o pedidos de nulidad.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló este lunes en su página oficial que, cuando se ha contado el 95.44% de la votación, el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) recibe el 27.776%, equivalente a 1′489,648 sufragios, y Francis Allison (Avanza País) el 26.822 %, para un total de 1′438,479 votos.

La diferencia de 51,169 votos entre ambos candidatos aún no permite definir al ganador de los comicios, ya que el porcentaje de actas aún por revisar implica entre 250,000 y 300,000 votos.

En el tercer lugar de la votación, y ya sin opciones de alcanzar el primer lugar, aparece Carlos Bruce (Somos Perú), con el 15.161%, equivalentes a 813,094 votos.

A la espera de los resultados

El pasado 9 de octubre, la ONPE informó que había enviado a los jurados electorales especiales (JEE) de Lima un total de 1,886 actas de votación, que comprendían unos 400,000 votos, que debían ser revisadas para determinar al ganador de las elecciones para la alcaldía de la capital peruana.

Tras la revisión de las actas por parte de los JEE, estos remiten las resoluciones nuevamente a la ONPE para que ejecute lo dispuesto, aunque las partes pueden apelar las decisiones ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que debe tomar una resolución definitiva en cada caso.

El sábado pasado, la ONPE reiteró que sus 28 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de Lima ya remitieron todas sus actas observadas a los JEE y aseguró que “realiza un seguimiento continuo a la remisión y devolución de actas observadas”.

ONPE.

Controversia por la participación de López Aliaga

La elección a la alcaldía de Lima genera una gran polémica desde un inicio por la pretensión de López Aliaga, quien asumió como burgomaestre capitalino en 2023 pero renunció en octubre del año pasado para postular a la Presidencia de Perú, de buscar un nuevo mandato consecutivo que la Constitución prohíbe.

El empresario y político quedó tercero en las presidenciales, pero resultó elegido senador, una función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

Para ello, postuló en el número dos de la lista de su partido, Renovación Popular, pero luego el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo edil de manera indirecta, en lo que diversos expertos consideraron un intento de buscar una «reelección encubierta».

A pesar del favoritismo del exburgomaestre, Allison, del partido Avanza País, irrumpió con fuerza en los días previos a las elecciones municipales para concentrar el voto de electores que buscaban evitar el triunfo de López Aliaga.

Con información de EFE