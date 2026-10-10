La evaluación se realizó este viernes 9 de octubre como parte del concurso público para elegir al próximo jefe de la ONPE. Quienes aprobaron deberán presentar su CV y documentos. Foto: JNJ.
La evaluación se realizó este viernes 9 de octubre como parte del concurso público para elegir al próximo jefe de la ONPE. Quienes aprobaron deberán presentar su CV y documentos. Foto: JNJ.
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Redacción Gestión
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Solo uno de los diez postulantes al concurso público para elegir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la evaluación de conocimientos, informó la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La prueba se realizó este viernes 9 de octubre, como parte de la Convocatoria N.° 006-2026, que busca seleccionar y nombrar al titular del organismo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales, referéndums y consultas populares.

La evaluación contó con la participación de los diez aspirantes y se desarrolló bajo la supervisión de la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento de la JNJ, presidida por Rafael Manuel Ruiz Hidalgo e integrada por Germán Alejandro Julio Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval.

Además, participaron un notario público y un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito.

JNJ fija fechas para la siguiente etapa

Los postulantes que aprobaron la evaluación deberán presentar su currículum vitae y los documentos que sustenten su trayectoria a través de la extranet de la JNJ.

El plazo establecido para esta etapa es el 12 y 13 de octubre, de acuerdo con el cronograma de la convocatoria.

De los diez aspirantes que participaron en la prueba de conocimientos, solo uno logró aprobar. La JNJ continuará con el proceso de selección del próximo titular del organismo electoral. FOTO: JNJ
De los diez aspirantes que participaron en la prueba de conocimientos, solo uno logró aprobar. La JNJ continuará con el proceso de selección del próximo titular del organismo electoral. FOTO: JNJ

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