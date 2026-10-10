Solo uno de los diez postulantes al concurso público para elegir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la evaluación de conocimientos, informó la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Se trata del candidato Carlos Martín Loyola Escajadillo, quien obtuvo 92 puntos, la calificación más alta del examen y continuará con el resto del proceso.

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Cabe precisar que Loyola Escajadillo también participó en el primer concurso convocado este año y llegó a la última etapa, sin embargo, no alcanzó los votos requeridos para su nombramiento.

✅ 📄 La Junta Nacional de Justicia anuncia al postulante que aprobó la evaluación de conocimientos del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE (convocatoria n.° 006-2026-SN/JNJ). https://t.co/8PziKOQrjC — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) October 10, 2026

La prueba se realizó este viernes 9 de octubre, como parte de la Convocatoria N.° 006-2026, que busca seleccionar y nombrar al titular del organismo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales, referéndums y consultas populares.

La evaluación contó con la participación de los diez aspirantes y se desarrolló bajo la supervisión de la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento de la JNJ, presidida por Rafael Manuel Ruiz Hidalgo e integrada por Germán Alejandro Julio Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval.

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Además, participaron un notario público y un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito.

JNJ fija fechas para la siguiente etapa

Los postulantes que aprobaron la evaluación deberán presentar su currículum vitae y los documentos que sustenten su trayectoria a través de la extranet de la JNJ.

El plazo establecido para esta etapa es el 12 y 13 de octubre, de acuerdo con el cronograma de la convocatoria.