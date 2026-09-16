La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso el cese de Zoraida Ávalos Rivera como fiscal suprema titular, luego de determinar que alcanzó el límite de edad establecido para el ejercicio de la función fiscal.

Ávalos cumplió 70 años el 14 de junio de 2026 . Por ello, la JNJ resolvió que el cese corresponde desde esa fecha y también ordenó cancelar el título que le fue otorgado como fiscal suprema titular.

JNJ deja sin efecto decisión de la Fiscalía de la Nación

Durante su sesión, la JNJ declaró improcedente lo resuelto por la Fiscalía de la Nación mediante la Resolución N.° 1630-2026-MP-FN, emitida el 8 de junio de 2026, respecto a la permanencia de Ávalos en el cargo.

El organismo señaló que las disposiciones generales aplicables a los servidores públicos en materia de cese por límite de edad no corresponden a los fiscales, debido a que este supuesto está regulado de manera específica en la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal.

En particular, la JNJ sostuvo que a los fiscales no les resulta aplicable el inciso a) del artículo 35 del Decreto Legislativo N.° 276, modificado por la Ley N.° 32199, debido a que la carrera fiscal cuenta con una regulación específica sobre el cese por límite de edad.

Zoraida Ávalos cumplió 70 años el 14 de junio de 2026, fecha desde la cual la JNJ dispuso su cese como fiscal suprema titular. Foto: Andina.

Ávalos había solicitado ampliar su permanencia

La exfiscal suprema había solicitado ampliar su permanencia en el cargo y acogerse a los alcances de una norma que, según argumentó, le permitía continuar en funciones hasta el cierre del año fiscal y presupuestal de 2026.

La solicitud fue declarada fundada por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Sin embargo, la JNJ determinó posteriormente que correspondía aplicar la disposición específica prevista en la Ley de la Carrera Fiscal.

De esta manera, el organismo dispuso el cese de Ávalos por límite de edad a partir del 14 de junio de 2026, fecha en que cumplió 70 años.

Cancelación del título de fiscal suprema

Además del cese, la JNJ ordenó cancelar el título otorgado a Ávalos como fiscal suprema, debido al término del cargo por la causal de límite de edad.

La resolución precisa que esta medida se adopta de acuerdo con el Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales, que contempla la cancelación del título por término en el cargo conforme a la Ley de la Carrera Fiscal.

Finalmente, la JNJ dispuso comunicar la cancelación del título a la Dirección de Selección y Nombramiento y notificar la resolución al fiscal de la Nación para su conocimiento y fines correspondientes.