Comisión de Constitución continuará este lunes 19 de octubre para debate de pedido de facultades. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Comisión de Constitución continuará este lunes 19 de octubre para debate de pedido de facultades. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en la que continuará el debate del predictamen sobre el pedido de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

La convocatoria fue firmada por Carlos Mesía, presidente de la comisión y senador de Fuerza Popular, según indicó RPP.

Como se recuerda, en la sesión del 15 de octubre,

La primera votación registró siete votos a favor y seis en contra. No se contabilizó el voto de Alejandro Aguinaga, quien participaba desde Argentina y atribuyó su demora a problemas de conexión.

Una rectificación de la votación dejó cero votos a favor y siete en contra.

Fuerza Popular y Renovación Popular intentaron continuar la sesión, pero la falta de quórum obligó a postergar el debate.

La sesión se reanudará luego de haberse registrado una serie de inconvenientes el jueves 14 de octubre. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
La sesión se reanudará luego de haberse registrado una serie de inconvenientes el jueves 14 de octubre. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

TE PUEDE INTERESAR

Minem compensaría a eléctricas por mejorar alumbrado público, ¿por “silencio” de Osinergmin?
Los intereses de las cuentas de ahorro seguirían exoneradas de impuestos, ¿hasta cuándo?
Poder Judicial anula multas electorales en Lima por retrasos en instalaciones de mesas de sufragio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.