La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado convocó a una sesión para el lunes 19 de octubre, en la que continuará el debate del predictamen sobre el pedido de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

Según un oficio, la sesión se realizará a las 11:00 a. m. en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. La convocatoria fue firmada por Carlos Mesía, presidente de la comisión y senador de Fuerza Popular, según indicó RPP.

Como se recuerda, en la sesión del 15 de octubre, Patricia Iturregui, de El Buen Gobierno, presentó una cuestión de orden con el objetivo de precisar los límites del Senado al modificar el texto aprobado por la Cámara de Diputados.

La primera votación registró siete votos a favor y seis en contra. No se contabilizó el voto de Alejandro Aguinaga, quien participaba desde Argentina y atribuyó su demora a problemas de conexión.

Una rectificación de la votación dejó cero votos a favor y siete en contra. Los opositores se retiraron porque consideraron que se desconocía el resultado inicial.

Fuerza Popular y Renovación Popular intentaron continuar la sesión, pero la falta de quórum obligó a postergar el debate.