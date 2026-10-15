El costo fiscal estimado por la exoneración de impuestos a los intereses de los ahorros es de S/ 268 millones al año.
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José Carlos Reyes Leyva
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El 31 de diciembre del 2026 vence la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) a los intereses generados por las cuentas de ahorro en el sistema financiero (tasa de 5% de IR, al ser renta de segunda categoría). No obstante, crece el consenso para que esta exoneración se prorrogue por más tiempo.

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