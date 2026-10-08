Pérdidas de 2020 podrían usarse hasta 2030 (Foto: GEC)
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Gerardo Rosales Diaz
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Durante la pandemia del covid-19, miles de empresas en Perú acumularon pérdidas tributarias que podían ser utilizadas para reducir el Impuesto a la Renta (IR) de los años siguientes, pero a ese beneficio se le fijó un plazo limitado y, para algunos ejercicios, ya empezó a agotarse.

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