Tips en lo procesal tributario | Consultorio Tributario
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Francisco Pantigoso
Francisco Pantigoso

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, revisa la actual normativa sobre el procedimiento contencioso presente en el Código Tributario, revisando en tal sentido las estrategias de defensa, los límites de la actuación de la Sunat y los derechos y obligaciones del administrado en la etapa de la reclamación.

Escuchemos este importante podcast, para tener en cuenta (y aplicar) una serie de aspectos en materia de nuestro accionar contencioso, ejerciendo al reclamar nuestro legítimo derecho de defensa, sopesando adecuadamente los riesgos y ventajas.

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