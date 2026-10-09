El éxito macroeconómico del Perú y de la política monetaria en poco más de tres décadas ha sido un proceso largo y conseguido de a pocos, aunque algo que lo ha diferenciado de países como Chile o Colombia es que la meta de inflación del BCRP es de 2% anual, dijo Velarde.

“Me es difícil entender por qué, mientras que la Unión Europea, Reino Unido, EE.UU. y hasta Japón tiene una meta de inflación de 2%, nosotros (Latinoamérica, excluido Perú) aceptamos una meta de inflación más alta, como si nuestros habitantes tuvieran que experimentar una inflación mayor y no veo ninguna razón (para ello)”, expresó.

Perú estableció una meta de inflación de 2% (anual) porque era, décadas atrás, un país más dolarizado en el que “el sol competía contra el dólar y si EE.UU. tenía una inflación de 2%, debíamos buscar una inflación no mayor a la de EE.UU.”, explicó en una ceremonia de reconocimiento a su labor organizada por nuam exchange.

Julio Velarde, presidente del BCR

EE.UU.

Incluso ponderó que en este siglo la inflación subyacente en el país –excluidos los componentes volátiles de la canasta de consumo, como alimentos y combustibles– ha estado por debajo de la estadounidense. “En este momento estamos en mejor pie que EE.UU. (…) La inflación de Perú el año pasado fue de 1.5%, EE.UU. todavía estaba por encima. En este momento nuestra inflación sin energía, alimentos, transporte es de 1.8%; la mayor parte de los precios siguen aumentando menos de 2% anual”, argumentó.

Sobre el origen del buen desempeño macroeconómico en este siglo, la autoridad monetaria lo atribuyó, en parte, a que “una vez que se consigue cierta credibilidad (como la del Banco Central), probablemente sea más fácil de lograr esto; es un tema de confianza”.

“En la inflación del 2021 al 2023 que ha habido en el mundo, Colombia, Chile, México, Brasil, todos tuvieron inflación de dos dígitos y sus tasas de interés, nosotros solo (subimos la tasa referencial) hasta 7.75% y la inflación bajó más rápido. ¿Es por qué el Banco Central ha hecho bien la tarea o porque a lo largo del tiempo ha generado un poco más de credibilidad? No sé, es difícil de responder. En parte es porque hemos tenido una meta más baja, y en parte es porque al haber tenido cierto éxito (en el control de la inflación) se va alimentando así mismo”, refirió.

“La confianza ayuda en este proceso”, enfatizó Velarde.

Estabilidad cambiaria

Sobre la estabilidad cambiaría, precisó que el BCRP busca evitar volatilidad excesiva y que el tipo de cambio refleje los fundamentos –económicos del país– y se mueva.

“En este momento el tipo de cambio está por debajo del que teníamos en el 2000, pero ha llegado a (casi) S/ 4.20 o S/ 2.50, o sea se mueve. Lo que buscamos es una volatilidad no tan alta (…) una cosa más ordenada. Creemos que es necesaria la volatilidad, pero más próxima a la que tiene el euro o la libra”, manifestó.

“En un mercado de capitales tan pequeños los flujos pueden ser tan grandes que los movimientos son excesivos. Un 1% de lo que tienen los 100 fondos más grandes es mayor que cualquier ingreso o salida bruta que hay en todos los mercados emergentes en conjunto (…) uno puede atenuar la volatilidad, pero nada más”, añadió.

Relevo

“Hay que distinguir las cosas. Es un equipo (el del BCRP); hay mucha gente que puede sustituirme, pero no cualquiera tampoco”, expuso Velarde al ser consultado por el CEO de nuam Exchange, Juan Pablo Córdoba, sobre lo que percibe del predicamento internacional del que goza el banquero central.

“Muchas veces se piensa que las instituciones son importantes, pero las personas sí importan también. (Entre) un presidente de la República y otro hay diferencias, y entre un ministro de Economía y otro hay diferencias; el gerente general de una empresa y otro, hay diferencias. Hay un montón que pueden sustituirme, pero no es que cualquiera puede sustituirme tampoco”, enfatizó el titular del BCRP, quien ocupa ese cargo desde hace 20 años.

Al ahondar en lo anterior, afirmó que, en general, “un montón de gente puede hacer la misma tarea en condiciones normales, pero en condiciones extremas es donde probablemente la persona que tiene más experiencia, más recursos, más intuición, puede hacerlo mejor”.

“Hay que distinguir las cosas. Es un equipo (el del BCR); hay mucha gente que puede sustituirme, pero no cualquiera tampoco”, manifestó Velarde. Foto: Joel Alonzo/GEC

Región ha “acumulado grasa”

En Perú y Colombia a inicios de los 90, y en Chile antes, se realizaron un conjunto de reformas que permitieron que las economías de los países crecieran más.

Sin embargo, frente a ese impulso inicial, se ha “retrocedido bastante en los años más recientes”, afirmó Julio Velarde.

Asimismo, precisó que “esta grasa que hemos ido acumulando, estas trabas que hemos ido creando no son solo de la región (de América Latina), sino de todo el mundo”. Aunque acotó que “no es tan fácil” eliminar esas trabas.

“Creo que Chile tiene un servicio civil mejor que el resto (de países), pero aun así con dificultades. En educación, (también) nos falta a todos, y Chile está un poco mejor que el resto. En la prueba PISA, Chile y Uruguay (dentro de nuestro continente) salen mejor”, comentó.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.