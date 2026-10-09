Velarde precisó que el BCR busca evitar volatilidad excesiva y que el tipo de cambio refleje los fundamentos. Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Para algunos analistas de bancos y calificadoras de riesgo e inversionistas, la confianza en el Perú descansa en su estabilidad macroeconómica, pero asociada al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, ¿qué opina el alto funcionario?

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