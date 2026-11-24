Desde el 19 de noviembre, y por 8 meses, se mantendrá esta orden que abarcará desde el procesamiento, refinación y almacenamiento hasta la comercialización “debido al alto riesgo estructural y sistémico en el suministro de combustibles líquidos y GLP como fuente de energía”.

La clave de la declaratoria está en el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). El texto señala que, previa evaluación y en el marco de sus competencias, el regulador deberá establecer medidas transitorias que resulten necesarias para atender la situación de emergencia, “incluyendo excepciones al cumplimiento de determinados artículos de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, para lo cual puede aprobar medidas alternativas a las previstas por los mencionados reglamentos, que considere pertinentes”.

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Ya los expertos consultados por Gestión habían adelantado que de darse un golpe sobre la cadena podría ocasionar una mayor alza en los precios de combustibles. Justamente, Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), y Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas, no descartaron el mayor incremento.

Esa situación presionaría aún más al precio del transporte, reflejo de los movimientos de los combustibles, que ya viene al alza: se incrementó 15.75% entre noviembre 2025 – octubre 2026.

Hay que recordar que la inflación, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, aumentó 5.25% el mes pasado: en más de 3 años, fue la primera vez que superó la barrera del 5%, como consecuencia del incremento del precio del combustible y alimentos.

Hasta ahora el tema de los combustibles reflejaba las altas cotizaciones del petróleo, que en los últimos meses superó los US$ 90 el barril cuando en el pasado no llegaba ni a los US$ 70. De hecho, en los primeros 17 días de noviembre, se ubicó en US$ 91 por barril, según data del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Ahora, si se da la situación antes mencionada, el golpe vendría también desde dentro.

Hasta ahora el tema de los combustibles reflejaba las altas cotizaciones del petróleo. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

El riesgo sobre la inflación

“[En el escenario de que haya un impacto de El Niño sobre el abastecimiento de combustibles] presionaría [la inflación] vía transportes. Estaríamos expuestos a que prácticamente todo vuelva a subir, se generaría una siguiente ‘ola’, un siguiente impulso para un alza de precios”, advirtió Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

Agregó: “Esto no se daría una sola vez, sino que estaría distribuyéndose a lo largo de varios meses. Es decir, si este evento se manifestara en enero, no significa que a lo largo de ese mes todos los bienes [que puedan verse afectados] van a subir, sino que en la medida que ese choque sea duradero, puede ir registrándose incrementos en, por ejemplo, febrero o marzo”.

A su consideración, si las expectativas de inflación no logran estar contenidas y las medidas que ahora le toca adoptar al regulador no llegan a tiempo, tomando en cuenta que el IPC de Lima Metropolitana superó el 5% anual, se podrían ver tasas bastante más altas.

Para Juan Carlos Odar, el riesgo está en que se presione la inflación y se afecte el poder adquisitivo. Foto: GEC

“Podríamos hablar de una tasa probablemente del 7% u 8%. De todas maneras, sería un ritmo comparativamente bajo frente a lo que está pasando en otros países, pero para nuestra historia reciente sí es alto. El efecto fundamental de esto es que cae el ingreso real, con lo cual hay un efecto negativo en la demanda”, advirtió.

Es más, si el escenario negativo se produce, se juntaría lo ya expuesto con el actual incremento del precio de los alimentos (que pesa un 25% en la canasta de consumo) como consecuencia de El Niño.

“El peso de transporte es de 15% en la canasta. Es decir, si se diera una subida de 10% en los combustibles, que se traslada en un aumento de 10% en el pasaje, tienes una presión adicional a la inflación. Pero, como mencioné, esto no sería de inmediato”, explicó.

Decisiones de Osinergmin

Para Diego Díaz, socio de Macroconsult, la cadena de abastecimiento de combustibles en el país es muy sólida en ciertas zonas, pero, en otras, es muy frágil; además, está sujeta a una regulación bastante dura. Por ello, el riesgo debe ser mitigado mediante medidas concretas, a través de la declaratoria de emergencia que abre la puerta a Osinergmin a tomar acción.

“El problema viene cuando Osinergmin tiene que evaluar concretamente los riesgos locales o generales y tomar medidas. [...] Por ejemplo, si ya hay una interrupción o un área está hace una semana sin inventario de GLP y recién ahí flexibiliza [la normativa], entonces el usuario igual se perjudica porque entra en una situación de especulación o de desabastecimiento de energía”, advirtió Díaz.

Para el experto, la medida, es decir, la declaratoria de emergencia, por sí sola no resuelve o no protege al consumidor si es que Osinergmin no hace una evaluación ex ante de los riesgos y actúa preventivamente.

Justamente, subrayó que, ya sabiendo cuáles son las zonas que están en riesgo y cuáles son los tipos de cortes que podría haber en el abastecimiento, desde antes, por ejemplo, el regulador podría dar facilidades para utilizar los tanques de almacenamiento, registrados para cierto combustible, con un hidrocarburo sustituto; podría activar vehículos para el transporte de combustible, que no necesariamente habían estado habilitados en su momento, a través de proceso fast track; entre otros.

“Todo esto se puede hacer porque ya el Osinergmin ha creado estas medidas y las ha aplicado en el pasado. Podría estar generando algún tipo de paquete de acciones que se puedan implementar rápidamente”, señaló.

Aun así, Díaz insistió que al final estas medidas son paliativos pues estructuralmente la cadena logística de combustibles se va haciendo más débil en la medida que se aleja de los grandes hubs del país: Talara, Callao, Mollendo - Matarani. Por ello, uno de los temas que debe resolver el país es el desarrollo de más capacidad de almacenamiento de combustibles, fortalecer toda la infraestructura para tener inventarios.

Aún pesará situación en Medio Oriente

Siendo el tema del abastecimiento aún un riesgo no materializado, Ricardo Avila, manager de economía monetaria y mercados financieros de Scotiabank, explicó que hasta ahora pesa más las presiones por el lado del petróleo como consecuencia del conflicto en el Medio Oriente.

“Creo que esto tendría un impacto mayor si lo comparamos con un posible golpe del fenómeno de El Niño. Mas aún, tomando en cuenta que ya se va a generar este plan de emergencia [...]. Hasta ahora, creemos que este plan puede contener estos términos de desabastecimiento y por ende las presiones inflacionarias. Creo que ese sería nuestro escenario base. A esto se suma, como mencioné, que va a seguir pesando el conflicto en Medio Oriente”, comentó.

Añadió: “[De darse el caso], si las interrupciones son puntuales y el abastecimiento se normaliza rápidamente, el impacto debería ser acotado en las regiones”.