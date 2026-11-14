GLP ante El Niño: Las rutas alternas para abastecer a las regiones ante interrupción de vías. (Foto: GEC)
GLP ante El Niño: Las rutas alternas para abastecer a las regiones ante interrupción de vías. (Foto: GEC)
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Daniel Seclen Parraguez
Daniel Seclen Parraguez

Las lluvias de El Niño, además de afectar el suministro de alimentos en diferentes regiones del país debido al bloqueo de carreteras, también pueden impactar el abastecimiento de combustibles, incluso cuando el país cuenta con reservas suficientes.

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