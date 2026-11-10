Las medidas incluyen el transporte terrestre y fluvial de combustibles, así como la comercialización de Diésel 2 en reemplazo del Diésel B5, bajo las disposiciones excepcionales del MINEM. Foto: Minem
Las medidas incluyen el transporte terrestre y fluvial de combustibles, así como la comercialización de Diésel 2 en reemplazo del Diésel B5, bajo las disposiciones excepcionales del MINEM. Foto: Minem
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Redacción Gestión
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La empresa informó que 33 unidades ya se encuentran en la zona, mientras que otras 179 permanecen en tránsito hacia la región. Su llegada permitirá recuperar los inventarios e incrementar la disponibilidad de combustibles en la ciudad.

Entre las acciones adoptadas figura la transferencia de Diésel 2 desde la Refinería Iquitos, así como coordinaciones con otras áreas operativas para optimizar los recursos disponibles y atender la demanda de la zona.

Petroperú comercializa Diésel 2 en reemplazo del Diésel B5

Como parte de las medidas para enfrentar las dificultades logísticas, Petroperú viene comercializando Diésel 2 como alternativa al Diésel B5,

La compañía indicó que estas acciones ya permitieron retomar la atención de clientes en su Planta de Ventas Pucallpa. Asimismo, aseguró que mantiene un monitoreo permanente de la cadena de suministro para responder ante cualquier contingencia.

La autorización para comercializar Diésel 2 fue establecida mediante la , que contempla excepciones temporales a las obligaciones de mezcla de diésel con biocombustibles.

Medidas excepcionales para abastecer a Ucayali

La resolución también exceptúa temporalmente a los productores y distribuidores mayoristas que cuenten con capacidad de almacenamiento de la obligación de mantener existencias de Diésel B5 y gasolinas. Esto permitirá utilizar las reservas disponibles para atender la demanda regional.

Las medidas tienen una vigencia de 15 días calendario desde el 5 de noviembre y pueden concluir antes si se supera la situación que pone en riesgo el suministro.

La emergencia se produjo por la pérdida total de la plataforma de la carretera PE-5N, entre los kilómetros 441+120 y 441+260, tramo que no cuenta con rutas alternas.

La petrolera informó que 33 cisternas ya se encuentran en la región y otras 179 están en tránsito. La interrupción de la carretera Federico Basadre obligó a implementar medidas logísticas para mantener el suministro. Foto: Minem.
La petrolera informó que 33 cisternas ya se encuentran en la región y otras 179 están en tránsito. La interrupción de la carretera Federico Basadre obligó a implementar medidas logísticas para mantener el suministro. Foto: Minem.

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